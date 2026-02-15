Рейтинг@Mail.ru
Обама признался, что верит в существование инопланетян - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/obama-2074453094.html
Обама признался, что верит в существование инопланетян
Обама признался, что верит в существование инопланетян - РИА Новости, 15.02.2026
Обама признался, что верит в существование инопланетян
Бывший президент США Барак Обама признался, что верит в существование инопланетян. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T02:47:00+03:00
2026-02-15T02:47:00+03:00
в мире
сша
барак обама
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031574512_0:31:2867:1644_1920x0_80_0_0_61ca4ca5820c0b32abfafbc746e40e75.jpg
https://ria.ru/20260201/tramp-2071489235.html
https://ria.ru/20251019/tramp-2049235467.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031574512_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_6eb268b0e4b071c532cbd74decb04142.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, барак обама
В мире, США, Барак Обама
Обама признался, что верит в существование инопланетян

Обама считает, что инопланетяне существуют, но доказательств нет

© AP Photo / Erin HooleyБарак Обама
Барак Обама - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Erin Hooley
Барак Обама. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама признался, что верит в существование инопланетян.
"Они настоящие, но я их не видел", - заявил он в интервью американскому блогеру Брайану Коэну.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Трамп потребовал немедленно посадить Обаму в тюрьму из-за России
1 февраля, 00:59
Экс-президент с юмором отметил, что это был один из первых вопросов, которые он задал, став президентом. Однако в так называемой Зоне 51, где, по слухам, проводят эксперименты над инопланетянами, он не нашел никаких тайных лабораторий.
Тем не менее, Обама не исключил возможность существования масштабного заговора, о котором, возможно, ему не сообщили даже как президенту США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Трамп назвал Обаму угрозой демократии
19 октября 2025, 18:33
 
В миреСШАБарак Обама
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала