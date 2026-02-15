https://ria.ru/20260215/obama-2074453094.html
Обама признался, что верит в существование инопланетян
Бывший президент США Барак Обама признался, что верит в существование инопланетян. РИА Новости, 15.02.2026
в мире
сша
барак обама
ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама признался, что верит в существование инопланетян.
"Они настоящие, но я их не видел", - заявил он в интервью
американскому блогеру Брайану Коэну.
Экс-президент с юмором отметил, что это был один из первых вопросов, которые он задал, став президентом. Однако в так называемой Зоне 51, где, по слухам, проводят эксперименты над инопланетянами, он не нашел никаких тайных лабораторий.
Тем не менее, Обама
не исключил возможность существования масштабного заговора, о котором, возможно, ему не сообщили даже как президенту США
