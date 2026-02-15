АКРА: под руководством Георгиевой НОВИКОМ стал надежным партнером

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Под руководством Елены Георгиевой НОВИКОМ трансформировался в ключевое финансовое звено Госкорпорации Ростех и стал надежным партнером высокотехнологичных российских предприятий, отметил генеральный директор АКРА Владимир Гусаков.

Он обратился к председателю правления банка в день ее рождения, который отмечается в воскресенье.

"Оценки экспертов АКРА подтверждают устойчивое развитие банка на протяжении последних лет. Убежден, что Ваши профессионализм, энергия и деятельный характер будут способствовать дальнейшему укреплению позиций банка", – отметил Гусаков.

Гендиректор рейтингового агентства пожелал председателю правления банка всего наилучшего.