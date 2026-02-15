https://ria.ru/20260215/novikom--2074108067.html
АКРА: под руководством Георгиевой НОВИКОМ стал надежным партнером
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Под руководством Елены Георгиевой НОВИКОМ трансформировался в ключевое финансовое звено Госкорпорации Ростех и стал надежным партнером высокотехнологичных российских предприятий, отметил генеральный директор АКРА Владимир Гусаков.
Он обратился к председателю правления банка в день ее рождения, который отмечается в воскресенье.
"Оценки экспертов АКРА подтверждают устойчивое развитие банка на протяжении последних лет. Убежден, что Ваши профессионализм, энергия и деятельный характер будут способствовать дальнейшему укреплению позиций банка", – отметил Гусаков.
Гендиректор рейтингового агентства пожелал председателю правления банка всего наилучшего.
"Пусть удача и успех сопутствует всем Вашим начинаниям, а результаты работы приносят радость и вдохновение для новых свершений!" – сказал Гусаков.