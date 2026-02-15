Рейтинг@Mail.ru
АКРА: под руководством Георгиевой НОВИКОМ стал надежным партнером - РИА Новости, 15.02.2026
09:00 15.02.2026 (обновлено: 10:03 15.02.2026)
АКРА: под руководством Георгиевой НОВИКОМ стал надежным партнером
АКРА: под руководством Георгиевой НОВИКОМ стал надежным партнером - РИА Новости, 15.02.2026
АКРА: под руководством Георгиевой НОВИКОМ стал надежным партнером
Под руководством Елены Георгиевой НОВИКОМ трансформировался в ключевое финансовое звено Госкорпорации Ростех и стал надежным партнером высокотехнологичных... РИА Новости, 15.02.2026
2026
АКРА: под руководством Георгиевой НОВИКОМ стал надежным партнером

АКРА: под руководством Георгиевой НОВИКОМ стал ключевым финансовым звеном

Председатель правления АО АКБ "Новикомбанк" Елена Георгиева
Председатель правления АО АКБ Новикомбанк Елена Георгиева - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : Пресс-служба банка НОВИКОМ
Председатель правления АО АКБ "Новикомбанк" Елена Георгиева
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Под руководством Елены Георгиевой НОВИКОМ трансформировался в ключевое финансовое звено Госкорпорации Ростех и стал надежным партнером высокотехнологичных российских предприятий, отметил генеральный директор АКРА Владимир Гусаков.
Он обратился к председателю правления банка в день ее рождения, который отмечается в воскресенье.
"Оценки экспертов АКРА подтверждают устойчивое развитие банка на протяжении последних лет. Убежден, что Ваши профессионализм, энергия и деятельный характер будут способствовать дальнейшему укреплению позиций банка", – отметил Гусаков.
Гендиректор рейтингового агентства пожелал председателю правления банка всего наилучшего.
"Пусть удача и успех сопутствует всем Вашим начинаниям, а результаты работы приносят радость и вдохновение для новых свершений!" – сказал Гусаков.
НОВИКОМ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
НОВИКОМ опубликовал бухгалтерский отчет по итогам 2025 года
6 февраля, 14:23
 
НовикомбанкНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)АКРА
 
 
