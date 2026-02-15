Рейтинг@Mail.ru
Норвежский депутат предложил заминировать границу с Россией - РИА Новости, 15.02.2026
15:52 15.02.2026
Норвежский депутат предложил заминировать границу с Россией
Норвежский депутат предложил заминировать границу с Россией
2026
в мире, россия, норвегия, финляндия, нато
В мире, Россия, Норвегия, Финляндия, НАТО
Норвежский депутат предложил заминировать границу с Россией

Бёэ: Норвегии надо выйти из Оттавской конвенции и заминировать границу с РФ

Флаг на норвежской границе. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Депутат норвежского парламента Эрленн Свардаль Бёэ выступил за то, чтобы Норвегия вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и заминировала границу с Россией.
Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции 10 января.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
СМИ: США изучили в Норвегии устройство, вызывающее "гаванский синдром"
14 февраля, 16:52
"Да, это будет актуально. Поэтому Финляндия и вышла из Оттавской конвенции... Это может стать актуальным в будущем, да", - заявил политик в интервью порталу Nettavisen в ответ на соответствующий вопрос.
При этом Свардаль Бёэ отметил, что речи о минировании самой Норвегии не идет. Как пишет портал, он также выступил за отмену запрета на заход в порты страны союзных кораблей, оснащенных ядерным оружием.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Посол в Осло рассказал о военных приготовлениях Норвегии, Швеции и Дании
14 февраля, 09:05
 
В миреРоссияНорвегияФинляндияНАТО
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
