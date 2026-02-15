Эксперт рассказал, для чего НАТО использует конфликт на Украине

"Сейчас идет подготовка к третьей мировой войне. Все обучают алгоритмы нейросетей, это самое важное. Очевидно, что на поле боя идет обучение действий, противодействий рою дронов, поведению условных объектов охоты, как они уклоняются от РЭБ. С точки зрения железа сейчас там все каждый день меняется, происходит обучение нейросети", - добавил Садовник.