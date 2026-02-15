Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, для чего НАТО использует конфликт на Украине - РИА Новости, 15.02.2026
13:18 15.02.2026
Эксперт рассказал, для чего НАТО использует конфликт на Украине
Эксперт рассказал, для чего НАТО использует конфликт на Украине - РИА Новости, 15.02.2026
Эксперт рассказал, для чего НАТО использует конфликт на Украине
НАТО использует конфликт на Украине для создания собственных ИИ-алгоритмов военной нейросети, заявил РИА Новости замгендиректора предприятия дрондетектора... РИА Новости, 15.02.2026
Эксперт рассказал, для чего НАТО использует конфликт на Украине

РИА Новости: НАТО использует конфликт на Украине для создания военной нейросети

ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. НАТО использует конфликт на Украине для создания собственных ИИ-алгоритмов военной нейросети, заявил РИА Новости замгендиректора предприятия дрондетектора "Тень" Дмитрий Садовник.
"В ближайшем будущем нас ждет алгоритм ИИ, которому не нужен будет никакой оператор. Собственно, вот это страшная тенденция: сейчас идет глобальное обучение нейросетей, а нейросеть без датасета, без базы данных не существует. Это неразрывная история. Собственно, на войне коллективный блок НАТО обучает свою военную нейросеть", - сказал агентству Садовник.
Эксперт считает, что сбор данных и тестирование новых военных технологий Западом на Украине помогут подготовиться к возможной третьей мировой войне.
"Сейчас идет подготовка к третьей мировой войне. Все обучают алгоритмы нейросетей, это самое важное. Очевидно, что на поле боя идет обучение действий, противодействий рою дронов, поведению условных объектов охоты, как они уклоняются от РЭБ. С точки зрения железа сейчас там все каждый день меняется, происходит обучение нейросети", - добавил Садовник.
