НАБУ задержало экс-министра энергетики Украины по делу о коррупции

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что экс-министр энергетики страны Герман Галущенко задержан при пересечении границы в рамках дела "Мидас" - о коррупции в сфере украинской энергетики".