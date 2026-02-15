Рейтинг@Mail.ru
НАБУ задержало экс-министра энергетики Украины по делу о коррупции - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 15.02.2026 (обновлено: 13:29 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/nabu-2074503282.html
НАБУ задержало экс-министра энергетики Украины по делу о коррупции
НАБУ задержало экс-министра энергетики Украины по делу о коррупции - РИА Новости, 15.02.2026
НАБУ задержало экс-министра энергетики Украины по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что экс-министр энергетики страны Герман Галущенко задержан при пересечении границы в рамках дела... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T13:23:00+03:00
2026-02-15T13:29:00+03:00
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
герман галущенко
тимур миндич
энергоатом
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825765876_160:70:795:427_1920x0_80_0_0_2950181f4bdecf854e1a3a8d3b0df824.jpg
https://ria.ru/20260210/ukraina-2073498934.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825765876_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_4fe8fd65c203773f72f8e2067e502f62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), герман галущенко, тимур миндич, энергоатом, верховная рада украины
Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Герман Галущенко, Тимур Миндич, Энергоатом, Верховная Рада Украины
НАБУ задержало экс-министра энергетики Украины по делу о коррупции

НАБУ заявило о задержании экс-министра Галущенко в рамках дела о коррупции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГерман Галущенко
Герман Галущенко - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Герман Галущенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что экс-министр энергетики страны Герман Галущенко задержан при пересечении границы в рамках дела "Мидас" - о коррупции в сфере украинской энергетики".
Ранее в воскресенье издание "Украинская правда" сообщило, что Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, задержан при попытке пересечь границу, его сняли с поезда.
"Сегодня во время пересечения государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас". Продолжаются первоочередные следственные действия, которые осуществляются в соответствии с требованиями законодательства и санкции суда", - говорится в публикации Telegram-канала НАБУ.
НАБУ 10 ноября 2025 года заявило о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
На Украине заблокировали деньги для залога по делу Миндича, заявили в НАБУ
10 февраля, 18:09
 
УкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Герман ГалущенкоТимур МиндичЭнергоатомВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала