Вице-премьер Чехии заставил нервничать Хиллари Клинтон в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2026
22:12 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/myunkhen-2074565530.html
Вице-премьер Чехии заставил нервничать Хиллари Клинтон в Мюнхене
Вице-премьер Чехии заставил нервничать Хиллари Клинтон в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2026
Вице-премьер Чехии заставил нервничать Хиллари Клинтон в Мюнхене
Вице-премьеру Чехии Петру Мацинке пришлось успокаивать бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T22:12:00+03:00
2026-02-15T22:12:00+03:00
чехия
в мире
сша
мюнхен
хиллари клинтон
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
чехия
сша
мюнхен
чехия, в мире, сша, мюнхен, хиллари клинтон, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
Чехия, В мире, США, Мюнхен, Хиллари Клинтон, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
Вице-премьер Чехии заставил нервничать Хиллари Клинтон в Мюнхене

Вице-премьер Чехии Мацинка заставил нервничать Хиллари Клинтон в Мюнхене

ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Вице-премьеру Чехии Петру Мацинке пришлось успокаивать бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Мацинка заявил, что нынешний президент США Дональд Трамп олицетворяет собой реакцию на прошлые подходы, которые ушли от простых людей и от реальности. Вице-премьер упомянул о представлениях движения ЛГБТ*, подчеркнув, что существуют только два пола.
Хиллари Клинтон назвала ошибкой, что США позволили ДСНВ истечь
Вчера, 21:22
"Два пола? Вот, что вас волнует?" - возмутилась Клинтон, из-за чего вице-премьеру Чехии пришлось попросить не перебивать его.
"Можно я закончу? Извините, если это заставляет вас нервничать. Мне очень жаль", - призвал Мацинка к порядку Клинтон.
"Я не нервничаю. Это делает меня очень-очень несчастной", - объяснила Клинтон свою реакцию.
*Движение запрещено в РФ как экстремистское
"Левые либералы" вроде Хилари Клинтон боятся правды, считает Дмитриев
Вчера, 21:39
 
ЧехияВ миреСШАМюнхенХиллари КлинтонДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасности
 
 
