Вице-премьер Чехии заставил нервничать Хиллари Клинтон в Мюнхене
Вице-премьер Чехии заставил нервничать Хиллари Клинтон в Мюнхене
Вице-премьеру Чехии Петру Мацинке пришлось успокаивать бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 15.02.2026
чехия
в мире
сша
мюнхен
хиллари клинтон
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
