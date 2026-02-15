Вице-премьер Чехии заставил нервничать Хиллари Клинтон в Мюнхене

ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Вице-премьеру Чехии Петру Мацинке пришлось успокаивать бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Мацинка заявил, что нынешний президент США Дональд Трамп олицетворяет собой реакцию на прошлые подходы, которые ушли от простых людей и от реальности. Вице-премьер упомянул о представлениях движения ЛГБТ*, подчеркнув, что существуют только два пола.

"Два пола? Вот, что вас волнует?" - возмутилась Клинтон , из-за чего вице-премьеру Чехии пришлось попросить не перебивать его.

"Можно я закончу? Извините, если это заставляет вас нервничать. Мне очень жаль", - призвал Мацинка к порядку Клинтон.

"Я не нервничаю. Это делает меня очень-очень несчастной", - объяснила Клинтон свою реакцию.