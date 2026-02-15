https://ria.ru/20260215/myunkhen-2074557779.html
"Это не наша война": мюнхенцы устали платить Зеленскому
"Это не наша война": мюнхенцы устали платить Зеленскому - РИА Новости, 15.02.2026
"Это не наша война": мюнхенцы устали платить Зеленскому
Жители Мюнхена на фоне завершившейся конференции по безопасности скептически реагируют на перспективу дальнейшей поддержки Украины, выяснил корреспондент РИА... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T20:34:00+03:00
2026-02-15T20:34:00+03:00
2026-02-15T20:40:00+03:00
в мире
мюнхен
россия
европа
владимир зеленский
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074415378_0:362:2049:1514_1920x0_80_0_0_4ba3c185f4ccaf445a4e21ba1c8e2daa.jpg
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074461048.html
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074435858.html
https://ria.ru/20260215/evrosoyuz-2074516961.html
мюнхен
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074415378_0:41:2049:1577_1920x0_80_0_0_064d5a073881eac57334bfa3f5096e82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мюнхен, россия, европа, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Мюнхен, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Мюнхенская конференция по безопасности
"Это не наша война": мюнхенцы устали платить Зеленскому
РИА Новости: жители Мюнхена скептически относятся к дальнейшей поддержке Украины
МЮНХЕН (Германия), 15 фев - РИА Новости. Жители Мюнхена на фоне завершившейся конференции по безопасности скептически реагируют на перспективу дальнейшей поддержки Украины, выяснил корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщило немецкое издание Spiegel, на встрече сторонников Украины
с Владимиром Зеленским
в кулуарах Мюнхенской конференции предложение Берлина
использовать более 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США
провалилось.
По мнению мюнхенцев, срыв инициативы по использованию замороженных активов РФ
указывает на то, что платить придется Европе
.
"Мы уже дали украинцам практически всё вооружение, которое только можно было дать, и всё равно в этой войне мы так и не продвинулись дальше", - сказал РИА Новости молодой житель Мюнхена
, прогуливавшийся с семьей по центру города.
Так он прокомментировал складывающуюся ситуацию, при которой Германии
, вероятно, придется тратить еще больше средств и оружия на поддержку Киева
.
По его словам, более разумно для европейских политиков было бы задуматься об инвестициях в свои системы ПВО, а не украинские.
"Если бы у меня был выбор, я бы не вкладывал свои налоговые отчисления в военно-промышленный комплекс. Но у немецкого избирателя такого выбора нет", - отметил он.
Пожилая немка заявила РИА Новости, что "тур попрошайничества" Зеленского длится не первый год, но так и не принес ничего ощутимого.
"Он уже который раз тут (на конференции в Мюнхене - ред.), а война так и не заканчивается. Может быть пора придумать что-то новое или переосмыслить что-то? В то время, как он путешествует, люди в его столице мерзнут", - сказала она.
Другой прохожий заявил, что без участия России длительный и надежный мир в Европе невозможен.
"Однако именно русских сюда в Мюнхен не пригласили, а Зеленский под вывеской "безопасности" призывает нас отдать последнее наше вооружение и деньги. Но это не наша война", - добавил он.