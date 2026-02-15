"Это не наша война": мюнхенцы устали платить Зеленскому

МЮНХЕН (Германия), 15 фев - РИА Новости. Жители Мюнхена на фоне завершившейся конференции по безопасности скептически реагируют на перспективу дальнейшей поддержки Украины, выяснил корреспондент РИА Новости.

Как ранее сообщило немецкое издание Spiegel, на встрече сторонников Украины Владимиром Зеленским в кулуарах Мюнхенской конференции предложение Берлина использовать более 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США провалилось.

По мнению мюнхенцев, срыв инициативы по использованию замороженных активов РФ указывает на то, что платить придется Европе

"Мы уже дали украинцам практически всё вооружение, которое только можно было дать, и всё равно в этой войне мы так и не продвинулись дальше", - сказал РИА Новости молодой житель Мюнхена , прогуливавшийся с семьей по центру города.

Так он прокомментировал складывающуюся ситуацию, при которой Германии , вероятно, придется тратить еще больше средств и оружия на поддержку Киева

По его словам, более разумно для европейских политиков было бы задуматься об инвестициях в свои системы ПВО, а не украинские.

"Если бы у меня был выбор, я бы не вкладывал свои налоговые отчисления в военно-промышленный комплекс. Но у немецкого избирателя такого выбора нет", - отметил он.

Пожилая немка заявила РИА Новости, что "тур попрошайничества" Зеленского длится не первый год, но так и не принес ничего ощутимого.

"Он уже который раз тут (на конференции в Мюнхене - ред.), а война так и не заканчивается. Может быть пора придумать что-то новое или переосмыслить что-то? В то время, как он путешествует, люди в его столице мерзнут", - сказала она.

Другой прохожий заявил, что без участия России длительный и надежный мир в Европе невозможен.