16:25 15.02.2026
Вывеску "украинского дома" в Мюнхене сняли до окончания конференции
Вывеску "украинского дома" в Мюнхене сняли до окончания конференции
в мире, украина, берлин (город), владимир зеленский, андрей сибига, мюнхен, сергей лавров, мид германии, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Берлин (город), Владимир Зеленский, Андрей Сибига, Мюнхен, Сергей Лавров, МИД Германии, Мюнхенская конференция по безопасности
© Getty Images / picture alliance / Kay Nietfeld"Украинский дом" в Мюнхене. 13 февраля 2026
"Украинский дом" в Мюнхене. 13 февраля 2026
МЮНХЕН (Германия), 15 фев - РИА Новости. Вывеску "украинского дома" в немецком Мюнхене, открытого в здании банка напротив места проведения Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, сняли спустя два дня, не дожидаясь окончания форума, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщило немецкое издание Spiegel, на встрече сторонников Украины с Владимиром Зеленским в кулуарах Мюнхенской конференции предложение Берлина использовать более 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США провалилось.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Украина получила неожиданный удар в Мюнхене, пишут СМИ
Вчера, 09:19
"Украинский дом" на площади Promenadeplatz рядом с отелем Bayerischer Hof был открыт утром в пятницу в присутствии главы МИД Украины Андрея Сибиги и главы МИД ФРГ Йоханна Вайдефуля.
Утром в воскресенье вместо вывески "Ukraine house" ("украинский дом") над входом в здание снова появилась табличка банка HypoVereinsbank.
За украинским руководством с начала СВО закрепился устойчивый образ просителей средств. Владимир Зеленский, как и его подопечные, не упускает случая, чтобы на каждом международном форуме попросить денег либо военной поддержки.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Spiegel сообщил о провале переговоров в Мюнхене о финансировании Украины
Вчера, 09:27
 
