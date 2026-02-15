МЮНХЕН (Германия), 15 фев - РИА Новости. Вывеску "украинского дома" в немецком Мюнхене, открытого в здании банка напротив места проведения Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, сняли спустя два дня, не дожидаясь окончания форума, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщило немецкое издание Spiegel, на встрече сторонников Украины с Владимиром Зеленским в кулуарах Мюнхенской конференции предложение Берлина использовать более 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США провалилось.
"Украинский дом" на площади Promenadeplatz рядом с отелем Bayerischer Hof был открыт утром в пятницу в присутствии главы МИД Украины Андрея Сибиги и главы МИД ФРГ Йоханна Вайдефуля.
Утром в воскресенье вместо вывески "Ukraine house" ("украинский дом") над входом в здание снова появилась табличка банка HypoVereinsbank.
За украинским руководством с начала СВО закрепился устойчивый образ просителей средств. Владимир Зеленский, как и его подопечные, не упускает случая, чтобы на каждом международном форуме попросить денег либо военной поддержки.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.