Вывеску "украинского дома" в Мюнхене сняли до окончания конференции

МЮНХЕН (Германия), 15 фев - РИА Новости. Вывеску "украинского дома" в немецком Мюнхене, открытого в здании банка напротив места проведения Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, сняли спустя два дня, не дожидаясь окончания форума, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщило немецкое издание Spiegel, на встрече сторонников Украины Владимиром Зеленским в кулуарах Мюнхенской конференции предложение Берлина использовать более 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США провалилось.

"Украинский дом" на площади Promenadeplatz рядом с отелем Bayerischer Hof был открыт утром в пятницу в присутствии главы МИД Украины Андрея Сибиги и главы МИД ФРГ Йоханна Вайдефуля.

Утром в воскресенье вместо вывески "Ukraine house" ("украинский дом") над входом в здание снова появилась табличка банка HypoVereinsbank.

За украинским руководством с начала СВО закрепился устойчивый образ просителей средств. Владимир Зеленский, как и его подопечные, не упускает случая, чтобы на каждом международном форуме попросить денег либо военной поддержки.