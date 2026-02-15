Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили плохие новости ЕС на фоне встречи в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2026
13:44 15.02.2026
СМИ сообщили плохие новости ЕС на фоне встречи в Мюнхене
Западной элите становится все труднее скрывать свои преступления путем организации таких встреч, как Мюнхенская конференция по безопасности, пишет издание... РИА Новости, 15.02.2026
в мире, давос, россия, восточная европа, владимир путин, нато
СМИ сообщили плохие новости ЕС на фоне встречи в Мюнхене

SC: Запад использует Мюнхенскую конференцию для прикрытия своих преступлений

Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Западной элите становится все труднее скрывать свои преступления путем организации таких встреч, как Мюнхенская конференция по безопасности, пишет издание Strategic Culture.

"Мюнхенская конференция, как и Давос, "Большая семерка", Трехсторонняя комиссия и другие собрания западной элиты, направлена ​​на подавление правды, чтобы избежать ответственности за преступления и грехи западного капитализма и его империалистического насилия", — говорится в материале.
Издание отмечает, что единственный момент, когда Мюнхенская конференция прикоснулась к истине, был в 2007 году. Тогда президент России Владимир Путин подверг жесткой критике идею однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 13 по 15 февраля.
"Сигналы Путина". В Турции сделали резкое заявление о конференции в Мюнхене
