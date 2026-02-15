У Крымского моста после перекрытия скопилось более 700 автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Более 700 автомобилей скопились у Крымского моста после его ночного перекрытия, на данный момент движение по мосту возобновлено, информирует оперативный канал о ситуации на автотранспортной части моста.

Крымский мост был перекрыт для движения вечером в субботу, сообщение об этом опубликовал инфоцентр в 19.00 . Возобновлено движение было в воскресенье утром, информация об этом была обнародована в 6.26 мск.