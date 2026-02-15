https://ria.ru/20260215/moskva-2074531282.html
Силы ПВО уничтожили семь БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили семь БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 15.02.2026
Силы ПВО уничтожили семь БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили семь БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T16:48:00+03:00
2026-02-15T16:48:00+03:00
2026-02-15T16:51:00+03:00
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
https://ria.ru/20260215/bespilotnik-2074500221.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин
Силы ПВО уничтожили семь БПЛА, летевших на Москву
Собянин: ПВО уничтожила семь летевших на Москву беспилотников