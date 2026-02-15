Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о гололедице, метели и сильном ветре в понедельник - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 15.02.2026 (обновлено: 14:00 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/moskva-2074507863.html
Москвичей предупредили о гололедице, метели и сильном ветре в понедельник
Москвичей предупредили о гололедице, метели и сильном ветре в понедельник - РИА Новости, 15.02.2026
Москвичей предупредили о гололедице, метели и сильном ветре в понедельник
Метель, гололедица и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в понедельник в Москве, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T13:59:00+03:00
2026-02-15T14:00:00+03:00
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100022/27/1000222716_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_488ada2c281ccfdf301f27bed4678bb4.jpg
https://ria.ru/20260215/peterburg-2074482991.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100022/27/1000222716_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_cb384617e29efaaea6e1a9365a272f1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москвичей предупредили о гололедице, метели и сильном ветре в понедельник

МЧС предупредило о метели, гололедице и ветре до 15 м/с в понедельник в Москве

© РИА Новости / Артем ЖитеневСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Артем Житенев
Снегопад в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Метель, гололедица и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в понедельник в Москве, сообщает столичный главк МЧС России.
"Уважаемые москвичи и гости столицы. В период с 6 часов до 21 часа 16 февраля на территории Москвы ожидается снег, местами сильный. В отдельных районах метель. Гололедица, местами снежные заносы. Ветер северной четверти с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали водителей быть внимательными за рулем и парковаться в безопасных местах, а пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Вид на Дворцовый мост и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В центре Петербурга зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы
Вчера, 10:16
 
ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала