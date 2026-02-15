https://ria.ru/20260215/moskva-2074507863.html
Москвичей предупредили о гололедице, метели и сильном ветре в понедельник
Москвичей предупредили о гололедице, метели и сильном ветре в понедельник
Москвичей предупредили о гололедице, метели и сильном ветре в понедельник
Метель, гололедица и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в понедельник в Москве, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 15.02.2026
Москвичей предупредили о гололедице, метели и сильном ветре в понедельник
МЧС предупредило о метели, гололедице и ветре до 15 м/с в понедельник в Москве