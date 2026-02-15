https://ria.ru/20260215/moskva-2074485609.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Кратковременный снег в первой половине дня и похолодание до минус 10 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T13:51:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
погода
москва
Новости
ru-RU
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается снег и до минус 10 градусов