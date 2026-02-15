Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
10:35 15.02.2026 (обновлено: 13:51 15.02.2026)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Кратковременный снег в первой половине дня и похолодание до минус 10 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 15.02.2026
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается снег и до минус 10 градусов

Горожане гуляют около Новодевичего монастыря в Москве
Горожане гуляют около Новодевичего монастыря в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Горожане гуляют около Новодевичего монастыря в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Кратковременный снег в первой половине дня и похолодание до минус 10 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня (воскресенья - ред.) синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона. В Москве по области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно в первой половине дня местами возможен кратковременный снег", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, ветер в столице северо-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый.
"Максимальная температура воздуха с обратным суточным ходом понизится до минус 7 - минус 10 градусов. Показания барометров будут расти и составят 744 миллиметра ртутного столба", - заключил Тишковец.
В центре Петербурга зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы
В центре Петербурга зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы
