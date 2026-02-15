Рейтинг@Mail.ru
01:12 15.02.2026 (обновлено: 01:14 15.02.2026)
Телефонные аферисты начали просить жертв оставлять деньги в почтовых ящиках
Телефонные мошенники начали просить жертв оставлять деньги в почтовых ящиках, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.02.2026
общество, россия, мошенники, мошенничество
Общество, Россия, мошенники, Мошенничество
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Телефонные мошенники начали просить жертв оставлять деньги в почтовых ящиках, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, телефонные мошенники могут представляться сотрудниками различных ведомств и компаний. Они также могут различными уловками входить в доверие к жертве. Например, под предлогами сохранения денег на банковском счете или помощи в поимке особо опасных преступников.
"При этом мошенники теперь могут просить жертв не передавать собранные деньги так называемому курьеру, а оставлять их в почтовом ящике", - сказал собеседник агентства.
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
ОбществоРоссиямошенникиМошенничество
 
 
