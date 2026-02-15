В Новгородской области ночью 16 февраля ожидаются аномальные морозы

Уточняется, что барический гребень антициклона в начале недели обеспечит солнечную и морозную погоду и продолжит закачивать в регион арктический воздух.

"Будет аномально холодно. Предстоящей ночью температура воздуха понизится до минус 23 - минус 28 градусов, в отдельных районах до минус 30 - минус 33 градусов, в дневное время от минус 10 до минус 15 градусов",- говорится в сообщении.