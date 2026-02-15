https://ria.ru/20260215/moroz-2074525313.html
В Новгородской области ночью 16 февраля ожидаются аномальные морозы
новгородская область
великий новгород
общество
погода
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Аномальные морозы ожидаются ночью 16 февраля местами по Новгородской области, температура воздуха понизится до минус 33 градусов, сообщает Новгородский гидрометцентр.
Уточняется, что барический гребень антициклона в начале недели обеспечит солнечную и морозную погоду и продолжит закачивать в регион арктический воздух.
"Будет аномально холодно. Предстоящей ночью температура воздуха понизится до минус 23 - минус 28 градусов, в отдельных районах до минус 30 - минус 33 градусов, в дневное время от минус 10 до минус 15 градусов",- говорится в сообщении.
Отмечается, что вероятность осадков мала, ветер слабый. В Великом Новгороде
ночью температура понизится до минус 25 градусов, днем составит минус 14 градусов.