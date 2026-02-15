Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области ночью 16 февраля ожидаются аномальные морозы - РИА Новости, 15.02.2026
15:55 15.02.2026
В Новгородской области ночью 16 февраля ожидаются аномальные морозы
В Новгородской области ночью 16 февраля ожидаются аномальные морозы
новгородская область, великий новгород, общество, погода
Новгородская область, Великий Новгород, Общество, Погода
В Новгородской области ночью 16 февраля ожидаются аномальные морозы

В Новгородской области ночью 16 февраля ожидаются аномальные морозы до минус 33

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Аномальные морозы ожидаются ночью 16 февраля местами по Новгородской области, температура воздуха понизится до минус 33 градусов, сообщает Новгородский гидрометцентр.
Уточняется, что барический гребень антициклона в начале недели обеспечит солнечную и морозную погоду и продолжит закачивать в регион арктический воздух.
"Будет аномально холодно. Предстоящей ночью температура воздуха понизится до минус 23 - минус 28 градусов, в отдельных районах до минус 30 - минус 33 градусов, в дневное время от минус 10 до минус 15 градусов",- говорится в сообщении.
Отмечается, что вероятность осадков мала, ветер слабый. В Великом Новгороде ночью температура понизится до минус 25 градусов, днем составит минус 14 градусов.
Набережная Кронверкского канала в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за мороза
Новгородская областьВеликий НовгородОбществоПогода
 
 
