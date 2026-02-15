Рейтинг@Mail.ru
15.02.2026
13:51 15.02.2026
Миллер назвал нынешнюю зиму знаковой для газового рынка Евросоюза
Миллер назвал нынешнюю зиму знаковой для газового рынка Евросоюза

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер . Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал знаковой нынешнюю зиму для европейского газового рынка в связи с еще одним антирекордом запасов газа во французских хранилищах.
Как сообщил в воскресенье "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe, запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Франции 13 февраля опустились ниже 25% - это антирекорд для середины февраля.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Испанский экс-военный предупредил об угрозе для ЕС от импорта газа из США
Вчера, 10:40
"Нынешняя зима для европейского газового рынка становится знаковой. Вот еще один исторический антирекорд газового рынка ЕС", - прокомментировал Миллер, слова которого приведены в сообщении "Газпрома".
Накануне, 12 февраля, запасы газа в ПХГ Германии - ключевой страны Евросоюза - также опустились ниже 25%, показав самый низкий уровень для этой даты за всю историю наблюдений. В этой связи Миллер выразил уверенность, что Европе будет очень трудно обеспечить летнюю закачку газа в свои подземные хранилища.
Помимо этого, в Инчукалнском подземном газовом хранилище, единственном в Прибалтике, в середине февраля осталось менее 25% запасов. А запасы в хранилищах газа Нидерландов в начале месяца упали ниже 20%.
Газовая станция в Польше - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
ЕК считает, что ЕС завершит зимний отопительный сезон без дефицита газа
13 февраля, 18:01
 
