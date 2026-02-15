Рейтинг@Mail.ru
Десятки дипкурьеров погибли при исполнении обязанностей, заявили в МИД - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/mid-2074509743.html
Десятки дипкурьеров погибли при исполнении обязанностей, заявили в МИД
Десятки дипкурьеров погибли при исполнении обязанностей, заявили в МИД - РИА Новости, 15.02.2026
Десятки дипкурьеров погибли при исполнении обязанностей, заявили в МИД
Имена 22 дипломатических курьеров, погибших при исполнении обязанностей, увековечены в МИД России, где также хранят память о погибших курьерах-добровольцах... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T14:18:00+03:00
2026-02-15T14:18:00+03:00
россия
виктор попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи мид рф)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260215/diplomatiya-2074451045.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, виктор попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи мид рф), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество
Россия, Виктор Попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Общество
Десятки дипкурьеров погибли при исполнении обязанностей, заявили в МИД

Попов: десятки отечественных дипкурьеров погибли при исполнении обязанностей

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Имена 22 дипломатических курьеров, погибших при исполнении обязанностей, увековечены в МИД России, где также хранят память о погибших курьерах-добровольцах ополчения в годы Великой Отечественной войны, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Виктор Попов.
"B центральном холле нашего министерства на мемориальных досках золотыми буквами выбиты имена двадцати двух дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей, но это не полный список", - сказал собеседник агентства.
Он объяснил, что еще более 20 дипкурьеров, вступивших в ряды народного ополчения в июле 1941 года, пали в боях.
"Мы бережно храним память обо всех наших товарищах, их имена навсегда остаются в сердцах", - подчеркнул дипломат.
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
МИД раскрыл, какие известные люди выполняли обязанности дипкурьеров
Вчера, 02:14
 
РоссияВиктор Попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала