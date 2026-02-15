Десятки дипкурьеров погибли при исполнении обязанностей, заявили в МИД

https://ria.ru/20260215/mid-2074509743.html
Имена 22 дипломатических курьеров, погибших при исполнении обязанностей, увековечены в МИД России, где также хранят память о погибших курьерах-добровольцах
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Имена 22 дипломатических курьеров, погибших при исполнении обязанностей, увековечены в МИД России, где также хранят память о погибших курьерах-добровольцах ополчения в годы Великой Отечественной войны, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Виктор Попов.
"B центральном холле нашего министерства на мемориальных досках золотыми буквами выбиты имена двадцати двух дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей, но это не полный список", - сказал собеседник агентства.
Он объяснил, что еще более 20 дипкурьеров, вступивших в ряды народного ополчения в июле 1941 года, пали в боях.
"Мы бережно храним память обо всех наших товарищах, их имена навсегда остаются в сердцах", - подчеркнул дипломат.