https://ria.ru/20260215/mid-2074489049.html
МИД предупредил о возможных опасностях для российских дипкурьеров
МИД предупредил о возможных опасностях для российских дипкурьеров - РИА Новости, 15.02.2026
МИД предупредил о возможных опасностях для российских дипкурьеров
Российские дипломатические курьеры могут столкнуться с опасностями в разных странах не только из-за сложной криминальной обстановки, но и происков... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T11:11:00+03:00
2026-02-15T11:11:00+03:00
2026-02-15T11:11:00+03:00
россия
виктор попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи мид рф)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20260215/diplomatiya-2074451045.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виктор попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи мид рф), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Виктор Попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД предупредил о возможных опасностях для российских дипкурьеров
РИА Новости: опасность может поджидать российских дипкурьеров в разных странах