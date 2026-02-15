МИД предупредил о возможных опасностях для российских дипкурьеров

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские дипломатические курьеры могут столкнуться с опасностями в разных странах не только из-за сложной криминальной обстановки, но и происков недружественных государств, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Виктор Попов.

"Диппочта доставляется по всему миру, опасность может поджидать нас не только в странах со сложной криминальной обстановкой", - сказал он агентству.