МИД предупредил о возможных опасностях для российских дипкурьеров - РИА Новости, 15.02.2026
11:11 15.02.2026
МИД предупредил о возможных опасностях для российских дипкурьеров
Российские дипломатические курьеры могут столкнуться с опасностями в разных странах не только из-за сложной криминальной обстановки, но и происков...
2026-02-15T11:11:00+03:00
2026-02-15T11:11:00+03:00
россия
виктор попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи мид рф)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
Россия, Виктор Попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД предупредил о возможных опасностях для российских дипкурьеров

РИА Новости: опасность может поджидать российских дипкурьеров в разных странах

Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские дипломатические курьеры могут столкнуться с опасностями в разных странах не только из-за сложной криминальной обстановки, но и происков недружественных государств, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Виктор Попов.
"Диппочта доставляется по всему миру, опасность может поджидать нас не только в странах со сложной криминальной обстановкой", - сказал он агентству.
Собеседник объяснил, что многие "партнеры" России периодически уделяют дипкурьерам повышенное внимание, в связи с чем курьеры должны постоянно сохранять бдительность.
МИД раскрыл, какие известные люди выполняли обязанности дипкурьеров
Вчера, 02:14
 
Россия, Виктор Попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
