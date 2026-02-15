Рейтинг@Mail.ru
Меланшон пожаловался на нападения на офисы его партии - РИА Новости, 15.02.2026
02:43 15.02.2026
Меланшон пожаловался на нападения на офисы его партии
Меланшон пожаловался на нападения на офисы его партии
в мире
лион
франция
жан-люк меланшон
марин ле пен
эммануэль макрон
европарламент
лион
франция
в мире, лион, франция, жан-люк меланшон, марин ле пен, эммануэль макрон, европарламент
В мире, Лион, Франция, Жан-Люк Меланшон, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, Европарламент
Лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон
Лидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Основатель французской левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон пожаловался на нападения на офисы его партии после гибели в Лионе правого активиста.
Ранее правое движение Nemesis, в котором состоял погибший, призвало власти осудить и наказать виновных в его смерти в массовой драке с левыми активистами, устроенной в четверг перед университетом в Лионе, где выступала Рима Хассан - депутат Европарламента от партии "Непокорившаяся Франция".
"Вчера вечером наши офисы и филиалы подверглись нападениям по всей стране после слов Ретайо и Ле Пен (главы парламентских фракций "Республиканцы" и "Национальное объединение" Брюно Ретайо и Марин Ле Пен - ред.), которые повторяли безосновательные обвинения в адрес организации "Непокорившаясая Франция", используя драму в Лионе в своих целях", - написал Меланшон на странице в соцсети X.
Меланшон также заявил, что власти неоднократно никак не реагировали на нападения правых сил, и призвал партию "сохранять крайнюю бдительность".
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что 23-летний мужчина по имени Кантен скончался после массовой драки левых и правых активистов в Лионе. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал общество к сдержанности и пообещал привлечь виновников к ответственности. Глава МВД Франции Лоран Нуньес после происшествия распорядился усилить безопасность политических собраний в стране.
В миреЛионФранцияЖан-Люк МеланшонМарин Ле ПенЭммануэль МакронЕвропарламент
 
 
