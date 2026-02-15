Зеленский будет жить, пока он разваливает Украину, заявил Медведев

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на заявления Владимира Зеленского о компромиссе в отношении руководства РФ заявил, что ответом Москвы является тот факт, что лидер киевского режима будет жить, пока он продолжает разваливать Украину.