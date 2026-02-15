Рейтинг@Mail.ru
Зеленский будет жить, пока он разваливает Украину, заявил Медведев - РИА Новости, 15.02.2026
16:48 15.02.2026
Зеленский будет жить, пока он разваливает Украину, заявил Медведев
Зеленский будет жить, пока он разваливает Украину, заявил Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на заявления Владимира Зеленского о компромиссе в отношении руководства РФ заявил, что ответом Москвы является тот факт, что лидер киевского режима будет жить, пока он продолжает разваливать Украину.
"Тут вошь с остекленевшими глазками произнесла: "Наш самый большой компромисс, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин и его друзья не в тюрьме". Ну тогда с нашей стороны ответ совсем прост: зеленое ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404", - сказал он в видеосообщении на платформе Мах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Зеленский устроил истерику после российских ударов
