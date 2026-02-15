https://ria.ru/20260215/medvedev-2074531377.html
Зеленский будет жить, пока он разваливает Украину, заявил Медведев
Зеленский будет жить, пока он разваливает Украину, заявил Медведев - РИА Новости, 15.02.2026
Зеленский будет жить, пока он разваливает Украину, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на заявления Владимира Зеленского о компромиссе в отношении руководства РФ заявил, что ответом Москвы является тот... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T16:48:00+03:00
2026-02-15T16:48:00+03:00
2026-02-15T16:57:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
москва
дмитрий медведев
украина
россия
москва
