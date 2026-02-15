Рейтинг@Mail.ru
Масленичные гуляния прошли в православном кафедральном соборе Мадрида - РИА Новости, 15.02.2026
19:58 15.02.2026
Масленичные гуляния прошли в православном кафедральном соборе Мадрида
Масленичные гуляния прошли в православном кафедральном соборе Мадрида
Православная община Мадрида отметила Масленицу во внутреннем дворике кафедрального собора святой равноапостольной Марии Магдалины, где прошла традиционная... РИА Новости, 15.02.2026
мадрид, южная америка, екатерина ii, празднование масленицы, в мире
Мадрид, Южная Америка, Екатерина II, Празднование Масленицы, В мире
Масленичные гуляния прошли в православном кафедральном соборе Мадрида

Гуляния по случаю Масленицы прошли в православном кафедральном соборе Мадрида

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Приготовление блинов
Приготовление блинов - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Приготовление блинов. Архивное фото
МАДРИД, 15 фев - РИА Новости. Православная община Мадрида отметила Масленицу во внутреннем дворике кафедрального собора святой равноапостольной Марии Магдалины, где прошла традиционная ярмарка с блинами и народными угощениями, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.
Праздничные гуляния состоялись после воскресной службы. Во дворе храма были накрыты столы с домашними блинами с различными начинками, пловом, шашлыком, выпечкой, чаем и кофе. Гости также могли приобрести книги и сувениры ручной работы. На празднование Масленицы люди пришли целыми семьями - с детьми, родителями, бабушками и дедушками. Многие прихожане пригласили с собой друзей из разных стран, чтобы познакомить их с культурой и традициями православного мира и разделить атмосферу праздника.
"Когда находишься далеко от Родины, такие моменты становятся вдвойне ценными. Можно почувствовать знакомый запах и вкус родной культуры, традиций, пообщаться со своими людьми вдали от дома. Это всегда особенно важно", - рассказала агентству Екатерина, добавив, что ни она, ни её младшая сестра не могли упустить возможность прийти на празднования.
Состав прихода многонационален, среди прихожан - русские, украинцы, армяне, молдаване, греки, грузины, болгары, испанцы, а также выходцы из стран Северной и Южной Америки.
Православный приход в Мадриде ведёт историю с 1761 года, когда по указу императрицы Екатерины II при российском посольстве была учреждена церковь святой Марии Магдалины. После её закрытия в XIX веке регулярные богослужения в испанской столице были возобновлены только после Второй мировой войны, а современный храм был построен в 2010-2013 годах на участке, выделенном мэрией Мадрида.
Восемнадцатого января 2019 года храму был присвоен статус кафедрального собора епархии. В соборе хранятся частицы мощей ряда православных святых, а его архитектурное и художественное оформление сочетает православную традицию с элементами древнеиспанского христианского искусства.
МадридЮжная АмерикаЕкатерина IIПразднование МасленицыВ мире
 
 
