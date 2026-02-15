Масленичные гуляния прошли в православном кафедральном соборе Мадрида

МАДРИД, 15 фев - РИА Новости. Православная община Мадрида отметила Масленицу во внутреннем дворике кафедрального собора святой равноапостольной Марии Магдалины, где прошла традиционная ярмарка с блинами и народными угощениями, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.

Праздничные гуляния состоялись после воскресной службы. Во дворе храма были накрыты столы с домашними блинами с различными начинками, пловом, шашлыком, выпечкой, чаем и кофе. Гости также могли приобрести книги и сувениры ручной работы. На празднование Масленицы люди пришли целыми семьями - с детьми, родителями, бабушками и дедушками. Многие прихожане пригласили с собой друзей из разных стран, чтобы познакомить их с культурой и традициями православного мира и разделить атмосферу праздника.

"Когда находишься далеко от Родины, такие моменты становятся вдвойне ценными. Можно почувствовать знакомый запах и вкус родной культуры, традиций, пообщаться со своими людьми вдали от дома. Это всегда особенно важно", - рассказала агентству Екатерина, добавив, что ни она, ни её младшая сестра не могли упустить возможность прийти на празднования.

Состав прихода многонационален, среди прихожан - русские, украинцы, армяне, молдаване, греки, грузины, болгары, испанцы, а также выходцы из стран Северной и Южной Америки

Православный приход в Мадриде ведёт историю с 1761 года, когда по указу императрицы Екатерины II при российском посольстве была учреждена церковь святой Марии Магдалины. После её закрытия в XIX веке регулярные богослужения в испанской столице были возобновлены только после Второй мировой войны, а современный храм был построен в 2010-2013 годах на участке, выделенном мэрией Мадрида.