Масленица в 2026 году совпадет с длинными выходными
02:52 15.02.2026 (обновлено: 13:01 15.02.2026)
Масленица в 2026 году совпадет с длинными выходными
Масленица в 2026 году совпадет с длинными выходными - РИА Новости, 15.02.2026
Масленица в 2026 году совпадет с длинными выходными
Масленица, которая в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля, совпадет с длинными выходными, отметила доцент кафедры трудового права и права социального... РИА Новости, 15.02.2026
праздники, общество, россия, масленица
Праздники, Общество, Россия, Масленица
Масленица в 2026 году совпадет с длинными выходными

РИА Новости: масленичная неделя в 2026 году совпадет с длинными выходными

Посетители на праздновании Широкой Масленицы в Суздале
Посетители на праздновании Широкой Масленицы в Суздале - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Посетители на праздновании Широкой Масленицы в Суздале. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Масленица, которая в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля, совпадет с длинными выходными, отметила доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.
"Масленичная неделя пройдет с 16 по 22 февраля – с понедельника по воскресенье. В этом году она совпадает с длинными выходными", - сказала Долотина.
Эксперт добавила, что дополнительный выходной образуется за счет празднования Дня защитника Отечества 23 февраля, который в 2026 году выпадает на понедельник.
