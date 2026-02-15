https://ria.ru/20260215/maslenitsa-2074453504.html
Масленица в 2026 году совпадет с длинными выходными
Масленица в 2026 году совпадет с длинными выходными - РИА Новости, 15.02.2026
Масленица в 2026 году совпадет с длинными выходными
Масленица, которая в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля, совпадет с длинными выходными, отметила доцент кафедры трудового права и права социального... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T02:52:00+03:00
2026-02-15T02:52:00+03:00
2026-02-15T13:01:00+03:00
праздники
общество
россия
масленица
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006191371_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_59c85f5ba386e64b821223b9f752f844.jpg
https://ria.ru/20260211/zaigrysh-na-maslenicu-2073696125.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006191371_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_5ec788f73e8ee0f9593b3f7f6a3d99ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
праздники, общество, россия, масленица
Праздники, Общество, Россия, Масленица
Масленица в 2026 году совпадет с длинными выходными
РИА Новости: масленичная неделя в 2026 году совпадет с длинными выходными
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Масленица, которая в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля, совпадет с длинными выходными, отметила доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.
"Масленичная неделя пройдет с 16 по 22 февраля – с понедельника по воскресенье. В этом году она совпадает с длинными выходными", - сказала Долотина.
Эксперт добавила, что дополнительный выходной образуется за счет празднования Дня защитника Отечества 23 февраля, который в 2026 году выпадает на понедельник.