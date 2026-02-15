В РПЦ рассказали, что запрещено есть в масленичную неделю

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. На масленичной неделе верующим запрещено есть мясо, при этом вся остальная пища разрешена, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

"В эту неделю запрещается есть мясо. Это как бы облегчённый пост: можно есть всё остальное, кроме мяса. Перед постом нам разрешается некоторое время прожить в облегченном режиме", – сказал иеромонах Феодорит.

Во время масленичной недели, пояснил иеромонах, нет особого поста в среду и пятницу, и людям дается возможность "заговеться" – поесть скоромной еды в последние предпостные дни.