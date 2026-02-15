https://ria.ru/20260215/maslenitsa-2074450892.html
В РПЦ рассказали, что запрещено есть в масленичную неделю
В РПЦ рассказали, что запрещено есть в масленичную неделю - РИА Новости, 15.02.2026
В РПЦ рассказали, что запрещено есть в масленичную неделю
На масленичной неделе верующим запрещено есть мясо, при этом вся остальная пища разрешена, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков). РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T02:10:00+03:00
2026-02-15T02:10:00+03:00
2026-02-15T02:10:00+03:00
религия
общество
религия
масленица
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008740249_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f9813ab2712c3320d77100420a8cd55.jpg
https://ria.ru/20260214/bliny-2074335879.html
https://ria.ru/20260211/zaigrysh-na-maslenicu-2073696125.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008740249_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_13bd4b02cd349c13fec32a09abdae499.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, религия, масленица
Религия, Общество, Религия, Масленица
В РПЦ рассказали, что запрещено есть в масленичную неделю
РИА Новости: на масленичной неделе верующим запрещено есть мясо
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. На масленичной неделе верующим запрещено есть мясо, при этом вся остальная пища разрешена, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
"В эту неделю запрещается есть мясо. Это как бы облегчённый пост: можно есть всё остальное, кроме мяса. Перед постом нам разрешается некоторое время прожить в облегченном режиме", – сказал иеромонах Феодорит.
Во время масленичной недели, пояснил иеромонах, нет особого поста в среду и пятницу, и людям дается возможность "заговеться" – поесть скоромной еды в последние предпостные дни.
Последнюю неделю перед Великим постом, который в этом году начнется 23 февраля, называют сырной неделей, масляной неделей, мясопустной неделей или Масленицей. В 2026 году она продлится с 16 по 22 февраля.