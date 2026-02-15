Рейтинг@Mail.ru
"Хромая утка". На Западе забили тревогу после конфуза Макрона в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/makron-2074564746.html
"Хромая утка". На Западе забили тревогу после конфуза Макрона в Мюнхене
"Хромая утка". На Западе забили тревогу после конфуза Макрона в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2026
"Хромая утка". На Западе забили тревогу после конфуза Макрона в Мюнхене
Конфуз, случившийся на полях Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Франции Эммануэлем Макроном, показал глубокий кризис в отношениях Парижа и... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T21:53:00+03:00
2026-02-15T21:53:00+03:00
в мире
германия
мюнхен
франция
фридрих мерц
эммануэль макрон
евросоюз
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074505582_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_840f57514a9be3988cd94f9185c9ce50.jpg
https://ria.ru/20260215/filippo-2074507263.html
https://ria.ru/20260213/ukraina-2074064262.html
германия
мюнхен
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Игнорирование Макрона Стармером и Мерцем
Игнорирование Макрона Стармером и Мерцем
2026-02-15T21:53
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074505582_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_17bbd3b29bfe328575271a2ba3bd03f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, мюнхен, франция, фридрих мерц, эммануэль макрон, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности, кир стармер
В мире, Германия, Мюнхен, Франция, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности, Кир Стармер
"Хромая утка". На Западе забили тревогу после конфуза Макрона в Мюнхене

BZ: инцидент c Макроном и Мерцем в Мюнхене сигнализирует о расколе между ними

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Конфуз, случившийся на полях Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Франции Эммануэлем Макроном, показал глубокий кризис в отношениях Парижа и Берлина, пишет Berliner Zeitung.
Ранее в Сети распространилось видео, где французский президент присоединяется к пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Макрон несколько раз пытается поздороваться с Мерцем, но канцлер не реагирует и, кажется, игнорирует его.
Игнорирование Макрона Стармером и Мерцем - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Во Франции раскрыли, как Макрона унизили в Мюнхене
Вчера, 13:54
"После трех дней в Мюнхене Европа выглядит растерянной. Франция кажется "хромой уткой", а у Германии нет четкого плана. Становится все сложнее продолжать действовать по-прежнему. Ведь в последние годы европейцы оказались в положении аутсайдеров. Наиболее ярким примером этого служит конфликт на Украине: хотя он происходит на их континенте, лидеры ЕС до сих пор не участвуют в ключевых переговорах", говорится в публикации.
В статье также отмечается, что внутренний раскол Европы сопровождается постоянным снижением поддержки прежнего курса со стороны населения. Как подчеркнул автор материала, политика лидеров ЕС в последние годы сводится к постоянному наращиванию вооружений.
Шестьдесят вторая Мюнхенская конференция по безопасности прошла в Германии с 13 по 15 февраля.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
СМИ: Мерц решил отомстить Макрону из-за Украины
13 февраля, 03:17
 
В миреГерманияМюнхенФранцияФридрих МерцЭммануэль МакронЕвросоюзМюнхенская конференция по безопасностиКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала