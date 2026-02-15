В Мадриде прошел марш против туристического жилья

МАДРИД, 15 фев - РИА Новости. Жители Мадрида вышли на марш в центре города, требуя ограничить рост числа туристических квартир, сдерживать цены на аренду и усилить социальную поддержку в районах, которые, по их словам, теряют жилой характер, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.

"Мы выходим на улицы, потому что публичная политика ставит экономическое потребление выше права жить в своем районе. Спекуляция недвижимостью и неконтролируемый рост числа туристических квартир довели ситуацию до предела", - сказала агентству 62-летняя Лаура Перез, всю жизнь прожившая в центре испанской столицы.

Шествие прошло в районе Лавапьес - одном из наиболее многонациональных кварталов столицы. Участники акции несли плакаты с надписями "Право на жилье" и "Район для жизни, а не для бизнеса", скандировали лозунги против выселений и краткосрочной аренды. В шествии участвовали семьи с детьми и пожилые люди.

Протестующие жаловались на то, что ряд жилых домов в районе был выкуплен богатыми бизнесменами и инвестиционными компаниями, после чего арендаторы столкнулись с повышением платы и риском потери жилья.

В колонне можно было увидеть людей с дорожными чемоданами. Их несли как символ "бесконечного потока туристов", меняющего облик центра города. На плакатах встречались надписи "Мадрид не продается" и "Вон, Airbnb". Некоторые участники продемонстрировали постановки, инсценировав выселение семей из домов.

Часть выступавших заявила, что проблема носит системный характер и выходит за рамки одного квартала, затрагивая сразу несколько центральных районов Мадрида . По их словам, распространение краткосрочной аренды меняет структуру торговли: вместо магазинов шаговой доступности и рынков появляются заведения, ориентированные преимущественно на туристов, что постепенно трансформирует социальную среду.

Участники акции также подняли вопросы нехватки зеленых зон и общественных пространств, доступа к социальным услугам и, по их словам, усиления полицейского контроля в центре города.

Дискуссия о регулировании туристического жилья и влиянии массового туризма на рынок аренды остается одной из наиболее острых тем в Мадриде, где власти обсуждают меры по ограничению краткосрочной сдачи квартир в центральных районах.