Израильские ВВС нанесли серию ударов по югу Ливана, сообщил источник

БЕЙРУТ, 15 фев - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС в ночь на воскресенье нанесли серии ударов по нескольким районам южного Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
«
"Израильские боевые самолеты минувшей ночью нанесли серию мощных ударов тяжелыми управляемыми ракетами по району Джабур, высотам Рейхан, окраинам населенного пункта Бсалия, высотам Иклима в направлении населенных пунктов Саджд и Млих, а также по окраинам Хумин между Боргозом и Джабуром на юге Ливана", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, удары наносились несколькими волнами по горной местности и вблизи жилых районов. Всего было зафиксировано 14 ударов.
Ливанское национальное агентство NNA в свою очередь сообщило, что израильская авиация нанесла еще несколько ударов по окраинам населенных пунктов Сафи, Саджед и Млита.
Вопреки достигнутым 27 ноября 2024 года договоренностям о прекращении огня между Бейрутом и Тель-Авивом, израильская армия продолжает на регулярной основе наносить удары по населенным пунктам на юге и востоке Ливана, занимает ряд стратегических высот на ливанской территории, а также осуществляет точечные ликвидации граждан, связанных с движением "Хезболлах", с применением ударных беспилотников на всей территории республики.
Руководство миротворческой миссии ООН неоднократно обвиняло армию Израиля в действиях, угрожающих жизни как мирного населения, так и самих миротворцев на юге Ливана, в том числе в связи с распылением химических веществ.
В Тель-Авиве продолжают мотивировать свои действия обеспечением безопасности государства путем устранения военной угрозы со стороны "Хезболлах".
Ливан подал жалобу в ООН из-за израильских атак
26 января, 12:10