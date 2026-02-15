Израильские ВВС нанесли серию ударов по югу Ливана, сообщил источник

«

"Израильские боевые самолеты минувшей ночью нанесли серию мощных ударов тяжелыми управляемыми ракетами по району Джабур, высотам Рейхан, окраинам населенного пункта Бсалия, высотам Иклима в направлении населенных пунктов Саджд и Млих, а также по окраинам Хумин между Боргозом и Джабуром на юге Ливана", - сказал собеседник агентства.