Рейтинг@Mail.ru
Израильские ВВС нанесли серию ударов по югу Ливана, сообщил источник - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/livan-2074492132.html
Израильские ВВС нанесли серию ударов по югу Ливана, сообщил источник
Израильские ВВС нанесли серию ударов по югу Ливана, сообщил источник - РИА Новости, 15.02.2026
Израильские ВВС нанесли серию ударов по югу Ливана, сообщил источник
Самолеты израильских ВВС в ночь на воскресенье нанесли серии ударов по нескольким районам южного Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T11:47:00+03:00
2026-02-15T11:47:00+03:00
в мире
ливан
израиль
тель-авив
хезболла
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:159:1867:1209_1920x0_80_0_0_0e57cea0a3a3fb306a00be799a6dd854.jpg
https://ria.ru/20260215/tsahal-2074448952.html
https://ria.ru/20260126/livan-2070298396.html
ливан
израиль
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:0:1819:1364_1920x0_80_0_0_85548a98691cd27ccc3e10d3c906c8ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, тель-авив, хезболла, оон
В мире, Ливан, Израиль, Тель-Авив, Хезболла, ООН
Израильские ВВС нанесли серию ударов по югу Ливана, сообщил источник

ВВС Израиля нанесли серию мощных ударов управляемыми ракетами по югу Ливана

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 15 фев - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС в ночь на воскресенье нанесли серии ударов по нескольким районам южного Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
«
"Израильские боевые самолеты минувшей ночью нанесли серию мощных ударов тяжелыми управляемыми ракетами по району Джабур, высотам Рейхан, окраинам населенного пункта Бсалия, высотам Иклима в направлении населенных пунктов Саджд и Млих, а также по окраинам Хумин между Боргозом и Джабуром на юге Ливана", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, удары наносились несколькими волнами по горной местности и вблизи жилых районов. Всего было зафиксировано 14 ударов.
Ливанское национальное агентство NNA в свою очередь сообщило, что израильская авиация нанесла еще несколько ударов по окраинам населенных пунктов Сафи, Саджед и Млита.
Армия обороны Израиля нанесла удар по Ливану - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
Вчера, 01:40
Армия Израиля на своих арабоязычных ресурсах опубликовала заявление, в которых говорится, что ударам на юге Ливана подверглись объекты военный инфраструктуры "Хезболлах".
Вопреки достигнутым 27 ноября 2024 года договоренностям о прекращении огня между Бейрутом и Тель-Авивом, израильская армия продолжает на регулярной основе наносить удары по населенным пунктам на юге и востоке Ливана, занимает ряд стратегических высот на ливанской территории, а также осуществляет точечные ликвидации граждан, связанных с движением "Хезболлах", с применением ударных беспилотников на всей территории республики.
Руководство миротворческой миссии ООН неоднократно обвиняло армию Израиля в действиях, угрожающих жизни как мирного населения, так и самих миротворцев на юге Ливана, в том числе в связи с распылением химических веществ.
В Тель-Авиве продолжают мотивировать свои действия обеспечением безопасности государства путем устранения военной угрозы со стороны "Хезболлах".
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Ливан подал жалобу в ООН из-за израильских атак
26 января, 12:10
 
В миреЛиванИзраильТель-АвивХезболлаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала