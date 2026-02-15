В Индонезии ждут новую песню Кати Лель, сообщили в Россотрудничестве

ДЖАКАРТА, 15 фев — РИА Новости. В Индонезии с нетерпением ждут новую песню российской исполнительницы хита "Мой мармеладный" Кати Лель и готовы поддержать возможную запись совместного трека с местным артистом, сообщил РИА Новости директор Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте Никита Шиликов.

"Конечно, если будет такой интерес, мы готовы помочь в поиске индонезийского артиста. Возможно, была бы интересна и индонезийская версия хита. Полагаем, любое подобное сотрудничество вызовет в Индонезии настоящий ажиотаж", — добавил директор Русского дома.