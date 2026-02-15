Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии ждут новую песню Кати Лель, сообщили в Россотрудничестве - РИА Новости, 15.02.2026
07:46 15.02.2026 (обновлено: 07:55 15.02.2026)
В Индонезии ждут новую песню Кати Лель, сообщили в Россотрудничестве
В Индонезии ждут новую песню Кати Лель, сообщили в Россотрудничестве
В Индонезии ждут новую песню Кати Лель, сообщили в Россотрудничестве

Шиликов: в Индонезии ждут новую песню Лель и готовы к записи совместного трека

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Катя Лель
Певица Катя Лель. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 15 фев — РИА Новости. В Индонезии с нетерпением ждут новую песню российской исполнительницы хита "Мой мармеладный" Кати Лель и готовы поддержать возможную запись совместного трека с местным артистом, сообщил РИА Новости директор Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте Никита Шиликов.
Ранее в индонезийском сообществе Rusfluence рассказали агентству, что песня "Мой мармеладный" неожиданно стала вирусным хитом среди индонезийской аудитории. Сама Катя Лель сообщила РИА Новости, что "бесконечно счастлива" своей популярности в Индонезии и в ближайшее время выпустит новую композицию под названием "Сладкий мой".
Катя Лель удивилась всплеску популярности ее хита в Индонезии
9 февраля, 09:37
"Со своей стороны подтверждаем огромную популярность хита "Мой мармеладный" в Индонезии и очень радуемся этому. Зная, что заслуженная артистка России Катя Лель теперь работает над новой песней, будем с нетерпением ждать, как этот трек выйдет во все индонезийские чарты", — отметил Шиликов.
По его словам, в случае заинтересованности со стороны певицы Русский дом в Джакарте готов помочь в поиске индонезийского исполнителя для записи совместного трека.
"Конечно, если будет такой интерес, мы готовы помочь в поиске индонезийского артиста. Возможно, была бы интересна и индонезийская версия хита. Полагаем, любое подобное сотрудничество вызовет в Индонезии настоящий ажиотаж", — добавил директор Русского дома.
Опрос показал, какую музыку слушают россияне
15 января, 17:59
 
