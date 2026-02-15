МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Латвийский премьер-министр Эвика Силиня считает, что европейское ядерное сдерживание может открыть перед Латвией новые возможности.
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта 2025 заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.
"Ядерное сдерживание может дать нам новые возможности. Почему бы и нет?" - заявила Силиня в интервью европейскому изданию газеты Politico.
При этом она подчеркнула, что любые шаги в этом направлении должны соответствовать международным обязательствам Латвии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В МИД РФ подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.