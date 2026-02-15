ВСУ 31 раз за сутки применили артиллерию для ударов по курскому приграничью

КУРСК, 15 фев - РИА Новости. ВСУ 31 раз за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, 8 раз беспилотники атаковали регион путем сброса взрывных устройств, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.