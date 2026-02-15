https://ria.ru/20260215/kurskaya-2074485105.html
ВСУ 31 раз за сутки применили артиллерию для ударов по курскому приграничью
ВСУ 31 раз за сутки применили артиллерию для ударов по курскому приграничью - РИА Новости, 15.02.2026
ВСУ 31 раз за сутки применили артиллерию для ударов по курскому приграничью
ВСУ 31 раз за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, 8 раз беспилотники атаковали регион путем сброса взрывных... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T10:30:00+03:00
2026-02-15T10:30:00+03:00
2026-02-15T10:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ 31 раз за сутки применили артиллерию для ударов по курскому приграничью
Хинштейн: ВСУ 31 раз за сутки обстреляли из артиллерии курское приграничье