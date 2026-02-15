Рейтинг@Mail.ru
Спасатели предупредили о четырехметровых волнах у острова Итуруп
05:25 15.02.2026
Спасатели предупредили о четырехметровых волнах у острова Итуруп
Спасатели предупредили о четырехметровых волнах у острова Итуруп
происшествия
сахалинская область
итуруп
гидрометцентр
сахалинская область
итуруп
Спасатели предупредили о четырехметровых волнах у острова Итуруп

Виды острова Итуруп
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Виды острова Итуруп. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 фев – РИА Новости. Экстренное предупреждение в связи с опасностью волн высотой четыре метра и более объявлено на воскресенье в Курильском районе, информирует ГУМЧС по Сахалинской области.
"Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в администрацию Курильского района, а также в Сахалинскую службу наблюдения за флотом", - отмечает пресс-служба регионального главка.
Снегопад на Сахалине
На Сахалине и Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона
6 февраля, 08:54
6 февраля, 08:54
По данным сахалинского управления Росгидромета, днем 15 февраля у охотоморского побережья острова Итуруп ожидается сильное волнение - четыре метра и более, которое сохранится до утра понедельника.
Спасатели рекомендуют на время действия экстренного предупреждения жителям и гостям держаться на безопасном расстоянии от моря.
Остров Шикотан Сахалинской области
У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3
12 февраля, 00:53
12 февраля, 00:53
 
