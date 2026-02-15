Рейтинг@Mail.ru
На Кубани ликвидировали один из двух очагов возгорания после атаки ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 15.02.2026
На Кубани ликвидировали один из двух очагов возгорания после атаки ВСУ
На Кубани ликвидировали один из двух очагов возгорания после атаки ВСУ - РИА Новости, 15.02.2026
На Кубани ликвидировали один из двух очагов возгорания после атаки ВСУ
Один из двух очагов возгорания после атаки ВСУ ликвидирован в поселке Волна Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 15.02.2026
специальная военная операция на украине
краснодарский край
темрюкский район
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
темрюкский район
краснодарский край, темрюкский район, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Темрюкский район, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани ликвидировали один из двух очагов возгорания после атаки ВСУ

В поселке Волна на Кубани ликвидировали один очаг возгорания после атаки ВСУ

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Один из двух очагов возгорания после атаки ВСУ ликвидирован в поселке Волна Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в воскресенье, что Кубань ночью подверглась массированной атаке киевского режима, которую отражали с позднего вечера и на протяжении всей ночи. Повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы. В поселке Волна повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. По последним данным, ранены два человека, их госпитализировали.
"В поселке Волна Темрюкского района ликвидирован один из очагов возгорания", - говорится в сообщении оперштаба региона.
Уточняется, что продолжается тушение второго очага возгорания. По состоянию на 17.00 мск горят порядка 2 тысяч квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 74 человека, 28 единиц техники, в том числе от МЧС России по Краснодарскому краю.
Специальная военная операция на Украине
Краснодарский край
Темрюкский район
Вениамин Кондратьев
Вооруженные силы Украины
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Заголовок открываемого материала