https://ria.ru/20260215/kuban-2074488141.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Кубани
Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Кубани - РИА Новости, 15.02.2026
Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Кубани
Раненые при атаке БПЛА ВСУ в поселке Волна на Кубани находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь, сообщили в оперативном... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T10:59:00+03:00
2026-02-15T10:59:00+03:00
2026-02-15T10:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
темрюкский район
сочи
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_9719be5da4c2e10d23fe920d6a1eda98.jpg
https://ria.ru/20260215/anapa-2074487603.html
краснодарский край
темрюкский район
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_028df537e09ea536b8c88319d4263967.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, темрюкский район, сочи, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Темрюкский район, Сочи, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Кубани
Пострадавшие при атаке БПЛА на Кубани находятся в состоянии средней тяжести