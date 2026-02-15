Рейтинг@Mail.ru
Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Кубани - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/kuban-2074488141.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Кубани
Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Кубани - РИА Новости, 15.02.2026
Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Кубани
Раненые при атаке БПЛА ВСУ в поселке Волна на Кубани находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь, сообщили в оперативном... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T10:59:00+03:00
2026-02-15T10:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
темрюкский район
сочи
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_9719be5da4c2e10d23fe920d6a1eda98.jpg
https://ria.ru/20260215/anapa-2074487603.html
краснодарский край
темрюкский район
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_028df537e09ea536b8c88319d4263967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, темрюкский район, сочи, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Темрюкский район, Сочи, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Кубани

Пострадавшие при атаке БПЛА на Кубани находятся в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваРаботник медучреждения в коридоре больницы
Работник медучреждения в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Работник медучреждения в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 15 фев – РИА Новости. Раненые при атаке БПЛА ВСУ в поселке Волна на Кубани находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в воскресенье, что Кубань ночью подверглась массированной атаке киевского режима, которую отражали с позднего вечера и на протяжении всей ночи. Повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы. В поселке Волна поврежден резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. По последним данным, ранены два человека, их госпитализировали.
"Пострадавшим в поселке Волна в результате ночной атаки БПЛА оказывают медицинскую помощь. По информации краевого министерства здравоохранения, состояние раненых - средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Пациенты получают медицинскую помощь в полном объёме", - сообщает оперштаб региона.
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на село в Анапе
Вчера, 10:54
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайТемрюкский районСочиВениамин КондратьевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала