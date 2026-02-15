В пензенском Сурске частично разрушилась крыша жилого дома

САРАТОВ, 15 фев - РИА Новости. Крыша жилого дома частично разрушилась в городе Сурск Пензенской области, сообщила в воскресенье региональная прокуратура.
РИА Новости в правоохранительных органах рассказали, что инцидент произошел в доме №58 по улице Мичурина. Из документов на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, с которым ознакомилось агентство, следует, что дом ввели в эксплуатацию в декабре 2015 года. Впоследствии власти купили в семиквартирном доме жилые помещения для переселенцев из аварийного жилья, однако в одноэтажном доме выявили недоделки и дефекты.
"Прокуратура Городищенского района организовала проверку по факту частичного разрушения крыши дома в Сурске. Четырнадцатого февраля 2026 года в семиквартирном одноэтажном жилом доме по улице Мичурина в Сурске произошло частичное обрушение кровли. В результате происшествия пострадавших не имеется", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В июне 2024 года бывшего главу Городищенского района Геннадия Березина осудили по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Дело относилось к строительству некачественных домов в Сурске по программе переселения из аварийного жилья. Приговором Бессоновского районного суда Пензенской области суд назначил Березину наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года. Однако его освободили от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.