В Подмосковье крыша здания "Пятерочки" обвалилась из-за снега

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Кровля здания "Пятерочки" в подмосковной Бабаихе обвалилась перед началом расчистки крыши от снега, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в администрации Дмитровского муниципального округа.

"По информации собственника здания, была запланирована расчистка крыши здания от снега, была привлечена автовышка и бригада, в магазине в этот момент никого не было. Перед началом работы по расчистке крыши произошел обвал кровли", - рассказали в пресс-службе администрации.