https://ria.ru/20260215/krysha-2074519792.html
В Подмосковье крыша здания "Пятерочки" обвалилась из-за снега
В Подмосковье крыша здания "Пятерочки" обвалилась из-за снега - РИА Новости, 15.02.2026
В Подмосковье крыша здания "Пятерочки" обвалилась из-за снега
Кровля здания "Пятерочки" в подмосковной Бабаихе обвалилась перед началом расчистки крыши от снега, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T15:16:00+03:00
2026-02-15T15:16:00+03:00
2026-02-15T15:22:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074520269_0:0:1815:1022_1920x0_80_0_0_e5ada98fef0f05ee2bdac5f44c25d3f1.jpg
https://ria.ru/20260215/krysha-2074515272.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074520269_0:0:1681:1260_1920x0_80_0_0_0cf1951f9c5c0e3b589b52a113426bdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье крыша здания "Пятерочки" обвалилась из-за снега
В Бабаихе кровля здания "Пятерочки" обвалилась перед началом расчистки от снега
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Кровля здания "Пятерочки" в подмосковной Бабаихе обвалилась перед началом расчистки крыши от снега, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в администрации Дмитровского муниципального округа.
"По информации собственника здания, была запланирована расчистка крыши здания от снега, была привлечена автовышка и бригада, в магазине в этот момент никого не было. Перед началом работы по расчистке крыши произошел обвал кровли", - рассказали в пресс-службе администрации.
Пострадавших в результате инцидента нет, уточнили в администрации.