В Подмосковье крыша здания "Пятерочки" обвалилась из-за снега - РИА Новости, 15.02.2026
15:16 15.02.2026 (обновлено: 15:22 15.02.2026)
В Подмосковье крыша здания "Пятерочки" обвалилась из-за снега
В Подмосковье крыша здания "Пятерочки" обвалилась из-за снега
2026
В Подмосковье крыша здания "Пятерочки" обвалилась из-за снега

В Бабаихе кровля здания "Пятерочки" обвалилась перед началом расчистки от снега

© Кадр видео из соцсетейНа месте происшествия, где кровля здания "Пятерочки" обвалилась из-за снега в подмосковной Бабаихе
© Кадр видео из соцсетей
На месте происшествия, где кровля здания "Пятерочки" обвалилась из-за снега в подмосковной Бабаихе
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Кровля здания "Пятерочки" в подмосковной Бабаихе обвалилась перед началом расчистки крыши от снега, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в администрации Дмитровского муниципального округа.
"По информации собственника здания, была запланирована расчистка крыши здания от снега, была привлечена автовышка и бригада, в магазине в этот момент никого не было. Перед началом работы по расчистке крыши произошел обвал кровли", - рассказали в пресс-службе администрации.
Пострадавших в результате инцидента нет, уточнили в администрации.
