В Кузбассе крыша дома повредилась из-за скопления снега

КЕМЕРОВО, 15 фев – РИА Новости. Кровля многоквартирного дома повредилась из-за скопления снега на крыше здания в городе Прокопьевске Кемеровской области, пострадавших нет, СУСК и прокуратура региона проводят проверки.

Сообщение о повреждении кровли многоквартирного дома на улице Серова Прокопьевске поступило в региональный СУСК в воскресенье.

"В результате случившего никто не пострадал. По данному факту в СУСК … по Кемеровской области … организовано проведение процессуальной проверки по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Кузбасса уточнили, что в квартирах повреждений также нет.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи СК

"Прокуратурой Прокопьевска организована проверка по факту частичного повреждения крыши многоквартирного жилого дома… В связи с ненадлежащим обслуживанием управляющей компанией общедомового имущества собственников жилья многоквартирного дома ее руководителю внесено представление", - сообщили в надзорном ведомстве.