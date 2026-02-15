В Кузбассе крыша дома повредилась из-за скопления снега

КЕМЕРОВО, 15 фев – РИА Новости. Кровля многоквартирного дома повредилась из-за скопления снега на крыше здания в городе Прокопьевске Кемеровской области, пострадавших нет, СУСК и прокуратура региона проводят проверки.
Сообщение о повреждении кровли многоквартирного дома на улице Серова в Прокопьевске поступило в региональный СУСК в воскресенье.
"В результате случившего никто не пострадал. По данному факту в СУСК … по Кемеровской области… организовано проведение процессуальной проверки по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – говорится в сообщении ведомства.
В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Кузбасса уточнили, что в квартирах повреждений также нет.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи СК.
"Прокуратурой Прокопьевска организована проверка по факту частичного повреждения крыши многоквартирного жилого дома… В связи с ненадлежащим обслуживанием управляющей компанией общедомового имущества собственников жилья многоквартирного дома ее руководителю внесено представление", - сообщили в надзорном ведомстве.
В его отношении возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 14.1.3 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), статье 7.22 КоАПРФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений).
