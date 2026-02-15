Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе крыша дома повредилась из-за скопления снега
14:48 15.02.2026
В Кузбассе крыша дома повредилась из-за скопления снега
Кровля многоквартирного дома повредилась из-за скопления снега на крыше здания в городе Прокопьевске Кемеровской области, пострадавших нет, СУСК и прокуратура...
происшествия
прокопьевск
кемеровская область
серов
следственный комитет россии (ск рф)
прокопьевск
кемеровская область
серов
2026
В Кузбассе крыша дома повредилась из-за скопления снега

В Прокопьевске из-за скопления снега повредилась кровля многоквартирного дома
КЕМЕРОВО, 15 фев – РИА Новости. Кровля многоквартирного дома повредилась из-за скопления снега на крыше здания в городе Прокопьевске Кемеровской области, пострадавших нет, СУСК и прокуратура региона проводят проверки.
Сообщение о повреждении кровли многоквартирного дома на улице Серова в Прокопьевске поступило в региональный СУСК в воскресенье.
На месте обрушения крыши жилого дома в Московской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Подмосковье из-за снегопада обрушились крыши трех зданий
13 февраля, 16:11
"В результате случившего никто не пострадал. По данному факту в СУСК … по Кемеровской области… организовано проведение процессуальной проверки по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – говорится в сообщении ведомства.
В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Кузбасса уточнили, что в квартирах повреждений также нет.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи СК.
Обрушение крыши школы в селе Шишкеево - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Мордовии из-за снега частично обрушилась крыша школы
9 февраля, 17:23
"Прокуратурой Прокопьевска организована проверка по факту частичного повреждения крыши многоквартирного жилого дома… В связи с ненадлежащим обслуживанием управляющей компанией общедомового имущества собственников жилья многоквартирного дома ее руководителю внесено представление", - сообщили в надзорном ведомстве.
В его отношении возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 14.1.3 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), статье 7.22 КоАПРФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений).
Повреждененная кровля здания Репьевской средней школы - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В школе в Новосибирской области частично обрушилась крыша
5 февраля, 08:51
 
