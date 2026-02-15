Поиски пропавших у Крыма рыбаков пока не дали результатов, заявили в МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Поиски пропавших у берегов Крыма в Азовском море рыбаков пока результатов не дали, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МЧС России по республике Дарья Диюнова.

Два рыбака пропали в районе урочища Насыр Ленинского района на берегу Азовского моря 12 февраля, идет поисково-спасательная операция. Рыбаки вышли в море в трехбалльный шторм.

"Пока поиски результатов не дали. Каких-либо следов рыбаков не обнаружено", - сказала агентству Диюнова.