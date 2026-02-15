https://ria.ru/20260215/krym-2074533517.html
Поиски пропавших у Крыма рыбаков пока не дали результатов, заявили в МЧС
Поиски пропавших у берегов Крыма в Азовском море рыбаков пока результатов не дали, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МЧС России по РИА Новости, 15.02.2026
происшествия
азовское море
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
азовское море
республика крым
россия
Происшествия, Азовское море, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
