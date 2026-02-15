Генсек ООН не отреагировал на приглашение в Крым, заявил Константинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что какой-либо реакции от генсека ООН Антониу Гутерреша на приглашение посетить Крым так и не последовало.
Ранее Константинов публично пригласил Гутерреша посетить Крым и побеседовать с местными жителями. Заявление было сделано после того, как Гутерреш сообщил, что в организации сочли, что в отличие от Гренландии к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим из-за "преобладания принципа территориальной целостности".
"Реакции никакой не последовало. Гутерреша скоро нигде ждать не будут. Он показал себя человеком без должного уровня компетенций, силы и позитива, чтобы посещать Крым. Да и зачем ему смотреть на наши дороги и другие объекты, если он видит все только в заданном заранее режиме?" - сказал РИА Новости Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".