Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН не отреагировал на приглашение в Крым, заявил Константинов - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/krym-2074486947.html
Генсек ООН не отреагировал на приглашение в Крым, заявил Константинов
Генсек ООН не отреагировал на приглашение в Крым, заявил Константинов - РИА Новости, 15.02.2026
Генсек ООН не отреагировал на приглашение в Крым, заявил Константинов
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что какой-либо реакции от генсека ООН Антониу Гутерреша на приглашение посетить Крым так и... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T10:46:00+03:00
2026-02-15T10:46:00+03:00
республика крым
россия
украина
антониу гутерреш
владимир константинов
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071186119_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_9e9f4f26d43dafa02b3b40335cba3d92.jpg
https://ria.ru/20260215/ukraina-2074450012.html
республика крым
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071186119_125:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_60078a00afcb6b9348f08cfb73460581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, россия, украина, антониу гутерреш, владимир константинов, оон
Республика Крым, Россия, Украина, Антониу Гутерреш, Владимир Константинов, ООН
Генсек ООН не отреагировал на приглашение в Крым, заявил Константинов

РИА Новости: Гутерреш не ответил на приглашение посетить Крым

© REUTERS / Eduardo MunozАнтониу Гутерреш
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© REUTERS / Eduardo Munoz
Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что какой-либо реакции от генсека ООН Антониу Гутерреша на приглашение посетить Крым так и не последовало.
Ранее Константинов публично пригласил Гутерреша посетить Крым и побеседовать с местными жителями. Заявление было сделано после того, как Гутерреш сообщил, что в организации сочли, что в отличие от Гренландии к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим из-за "преобладания принципа территориальной целостности".
"Реакции никакой не последовало. Гутерреша скоро нигде ждать не будут. Он показал себя человеком без должного уровня компетенций, силы и позитива, чтобы посещать Крым. Да и зачем ему смотреть на наши дороги и другие объекты, если он видит все только в заданном заранее режиме?" - сказал РИА Новости Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Крыму предупредили о последствиях вступления Украины в ЕС
Вчера, 01:56
 
Республика КрымРоссияУкраинаАнтониу ГутеррешВладимир КонстантиновООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала