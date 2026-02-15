Рейтинг@Mail.ru
Аннулирование - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:01 15.02.2026 (обновлено: 08:28 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/krasnoarmejsk-2074468458.html
Аннулирование
Аннулирование - РИА Новости, 15.02.2026
Аннулирование
Сообщение, вышедшее на ленты агентства с заголовком "В Красноармейске проводится проверка жилых кварталов, заявил Герасимов", аннулируется по просьбе... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T08:01:00+03:00
2026-02-15T08:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
красноармейск
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065366283_0:3:3183:1793_1920x0_80_0_0_2a31ff3c2f1c6b634487b0f1dbad88d7.jpg
россия
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065366283_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_0b77cfe77b2478f059dd59df55726786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, красноармейск, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Красноармейск, Валерий Герасимов

Аннулирование

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденный российскими войсками Красноармейск
Освобожденный российскими войсками Красноармейск - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Освобожденный российскими войсками Красноармейск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Сообщение, вышедшее на ленты агентства с заголовком "В Красноармейске проводится проверка жилых кварталов, заявил Герасимов", аннулируется по просьбе Минобороны.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКрасноармейскВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала