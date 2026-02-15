https://ria.ru/20260215/krasnoarmejsk-2074468458.html
Аннулирование
Аннулирование
Сообщение, вышедшее на ленты агентства с заголовком "В Красноармейске проводится проверка жилых кварталов, заявил Герасимов", аннулируется по просьбе... РИА Новости, 15.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
красноармейск
валерий герасимов
безопасность, россия, красноармейск, валерий герасимов
