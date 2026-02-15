https://ria.ru/20260215/kot-2074509034.html
Самый красивый кот в мире привык к выставкам, рассказала его хозяйка
Самый красивый кот в мире привык к выставкам, рассказала его хозяйка - РИА Новости, 15.02.2026
Самый красивый кот в мире привык к выставкам, рассказала его хозяйка
Самый красивый кот в мире Дарлен Флер Далмор Блэк, живущий в московском питомнике, привык к участию в выставках, сообщила РИА Новости хозяйка-заводчица питомца... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T14:09:00+03:00
2026-02-15T14:09:00+03:00
2026-02-15T14:09:00+03:00
россия
домашние животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074271979_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a8c03f7a5dbf8aa1eaf7cd7e9084f9d.jpg
https://ria.ru/20260214/kot-2074368482.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074271979_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_32f5595386cde1a5579d32882bf1b1a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, домашние животные
Россия, домашние животные
Самый красивый кот в мире привык к выставкам, рассказала его хозяйка
Хозяйка самого красивого в мире кота Далмора заявила, что он привык к выставкам
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Самый красивый кот в мире Дарлен Флер Далмор Блэк, живущий в московском питомнике, привык к участию в выставках, сообщила РИА Новости хозяйка-заводчица питомца Дарья Грузинова.
В 2025 году абиссинский кот Дарлен Флер Далмор Блэк возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек.
"Он (Далмор - ред.) настолько привык к выставкам за эти 1,5 года, что в январе, когда у нас был перерыв, такой легкий отдых, кота начало "ломать" без выставок. Это как спортсмена оставить без тренировок. Он уже в переноску залезал, под ноги бросался, хотел выйти вместе со мной из дома", - рассказала Грузинова.
Хозяйка кота отметила, что Далмору теперь жизненно необходимо участвовать в выставках.