Самый красивый кот в мире привык к выставкам, рассказала его хозяйка
14:09 15.02.2026
Самый красивый кот в мире привык к выставкам, рассказала его хозяйка
Самый красивый кот в мире привык к выставкам, рассказала его хозяйка
Самый красивый кот в мире привык к выставкам, рассказала его хозяйка

Хозяйка самого красивого в мире кота Далмора заявила, что он привык к выставкам

Абиссинский кот по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Самый красивый кот в мире Дарлен Флер Далмор Блэк, живущий в московском питомнике, привык к участию в выставках, сообщила РИА Новости хозяйка-заводчица питомца Дарья Грузинова.
В 2025 году абиссинский кот Дарлен Флер Далмор Блэк возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек.
"Он (Далмор - ред.) настолько привык к выставкам за эти 1,5 года, что в январе, когда у нас был перерыв, такой легкий отдых, кота начало "ломать" без выставок. Это как спортсмена оставить без тренировок. Он уже в переноску залезал, под ноги бросался, хотел выйти вместе со мной из дома", - рассказала Грузинова.
Хозяйка кота отметила, что Далмору теперь жизненно необходимо участвовать в выставках.
Владелица самого красивого в мире кота надеется, что он даст потомство
Владелица самого красивого в мире кота надеется, что он даст потомство
14 февраля, 12:31
 
