Наука
 
03:18 15.02.2026 (обновлено: 10:21 15.02.2026)
Экипаж Crew Dragon с Федяевым перешел на борт МКС
Экипаж миссии Crew-12 с космонавтом "Роскосмоса" Андреем Федяевым перешел на борт МКС
© РИА Новости / NASA
Перейти в медиабанк
Экипаж миссии Crew-12 с космонавтом "Роскосмоса" Андреем Федяевым перешел на борт МКС
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Экипаж космического корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Андреем Федяевым на борту перешел на борт Международной космической станции после успешной пристыковки, сообщили в НАСА.
"Астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, астронавт Европейского космического агентства Софи Адено и космонавт Роскосмоса Андрей Федяев вошли на Международную космическую станцию, открыв люки в 17:14 по восточному времени (01:14 по времени мск - ред.) между станцией и космическим кораблем SpaceX Dragon", - говорится в заявлении американского космического агентства.
Таким образом они присоединились к экипажу 74-й экспедиции, в которую входят астронавт НАСА Крис Уильямс и космонавты "Роскосмоса" Сергей Куд-Сверчков и Сергей Микаев, уже находящиеся на борту МКС, отмечает НАСА.
Запуск корабля произошел 13 февраля с мыса Канаверал во Флориде. Он ранее переносился из-за неблагоприятных погодных условий.
Наука
 
 
