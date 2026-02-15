Экипаж Crew Dragon с Федяевым перешел на борт МКС

ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Экипаж космического корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Андреем Федяевым на борту перешел на борт Международной космической станции после успешной пристыковки, сообщили в НАСА.
"Астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, астронавт Европейского космического агентства Софи Адено и космонавт Роскосмоса Андрей Федяев вошли на Международную космическую станцию, открыв люки в 17:14 по восточному времени (01:14 по времени мск - ред.) между станцией и космическим кораблем SpaceX Dragon", - говорится в заявлении американского космического агентства.
МКС будет оставаться на орбите еще долгое время, заявил глава НАСА
13 февраля, 15:19
Таким образом они присоединились к экипажу 74-й экспедиции, в которую входят астронавт НАСА Крис Уильямс и космонавты "Роскосмоса" Сергей Куд-Сверчков и Сергей Микаев, уже находящиеся на борту МКС, отмечает НАСА.
В НАСА рассказали о сотрудничестве с Россией по МКС
28 января, 05:58