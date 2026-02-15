Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне более 60 детей заболели корью
14:17 15.02.2026
В Лондоне более 60 детей заболели корью
В Лондоне более 60 детей заболели корью - РИА Новости, 15.02.2026
В Лондоне более 60 детей заболели корью
Более 60 детей в районе Энфилд на севере британской столицы заболели в результате вспышки кори, сообщает газета Sunday Times. РИА Новости, 15.02.2026
В Лондоне более 60 детей заболели корью

Sunday Times: более 60 детей заболели корью на севере Лондона

Медицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
ЛОНДОН, 15 фев - РИА Новости. Более 60 детей в районе Энфилд на севере британской столицы заболели в результате вспышки кори, сообщает газета Sunday Times.
"Семь школ и детский сад сообщили о более чем 60 подозрительных случаях заболевания корью в районе северного Лондона... Некоторым детям была оказана медицинская помощь в больнице", - говорится в материале.
Кормление ребенка - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
СМИ: в Нидерландах десятки детей заболели после употребления смеси Nutrilon
8 февраля, 18:15
По словам врачей, заболевание в Энфилде распространяется из-за низкого уровня вакцинации среди населения Лондона. По данным британского агентства по здравоохранению (UKHSA), изучившего модель масштабной вспышки кори в британской столице, заразиться могут от 40 до 160 тысяч человек, сообщает издание.
Глава департамента общественного здравоохранения в Энфилде Дуду Шер-Арами заявила, что вспышка кори представляет большую опасность для Лондона. По ее словам, в Лондоне наблюдается один из самых низких в стране уровней вакцинации от кори.
В Энфилде были развернуты временные пункты вакцинации, а родителям детей в этом районе были направлены информационные письма от Шер-Арами, говорится в материале.
В июле 2025 года издание Times сообщило, что один ребенок скончался от кори в Великобритании на фоне роста заболеваемости в стране.
Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. Без вакцинации при первом же контакте с заболевшим имеется почти 100-процентный шанс заразиться.
Вирусолог рассказала о последствиях заболевания оспой обезьян
8 февраля, 00:47
Вирусолог рассказала о последствиях заболевания оспой обезьян
8 февраля, 00:47
 
В миреЛондонВеликобританияSunday Times
 
 
