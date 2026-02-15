В Лондоне более 60 детей заболели корью

ЛОНДОН, 15 фев - РИА Новости. Более 60 детей в районе Энфилд на севере британской столицы заболели в результате вспышки кори, сообщает газета Более 60 детей в районе Энфилд на севере британской столицы заболели в результате вспышки кори, сообщает газета Sunday Times

"Семь школ и детский сад сообщили о более чем 60 подозрительных случаях заболевания корью в районе северного Лондона ... Некоторым детям была оказана медицинская помощь в больнице", - говорится в материале.

По словам врачей, заболевание в Энфилде распространяется из-за низкого уровня вакцинации среди населения Лондона. По данным британского агентства по здравоохранению (UKHSA), изучившего модель масштабной вспышки кори в британской столице, заразиться могут от 40 до 160 тысяч человек, сообщает издание.

Глава департамента общественного здравоохранения в Энфилде Дуду Шер-Арами заявила, что вспышка кори представляет большую опасность для Лондона. По ее словам, в Лондоне наблюдается один из самых низких в стране уровней вакцинации от кори.

В Энфилде были развернуты временные пункты вакцинации, а родителям детей в этом районе были направлены информационные письма от Шер-Арами, говорится в материале.

В июле 2025 года издание Times сообщило, что один ребенок скончался от кори в Великобритании на фоне роста заболеваемости в стране.