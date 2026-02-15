https://ria.ru/20260215/konotop-2074558170.html
В Конотопе прогремели взрывы
В Конотопе прогремели взрывы - РИА Новости, 15.02.2026
В Конотопе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Конотоп в Сумской области на севере Украины, сообщил украинский "24 Канал". РИА Новости, 15.02.2026
В Конотопе прогремели взрывы
В Конотопе в Сумской области прогремели взрывы