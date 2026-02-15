Хиллари Клинтон пожаловалась, что не вписывается в новый курс США

Как считает экс-госсекретарь, в стране идет идеологическое противостояние между теми, кто якобы прогрессивен и продвигает идеологию терпимости, и теми, кто беспокоится за сложившиеся социальные институты. Она предложила обсуждать сложные вопросы, при этом признав проблему миграции. "Она зашла слишком далеко, она дестабилизирует, ситуацию нужно исправлять в гуманной манере", - сказала Клинтон.