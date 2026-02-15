Рейтинг@Mail.ru
Хиллари Клинтон пожаловалась, что не вписывается в новый курс США - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/klinton-2074568920.html
Хиллари Клинтон пожаловалась, что не вписывается в новый курс США
Хиллари Клинтон пожаловалась, что не вписывается в новый курс США - РИА Новости, 15.02.2026
Хиллари Клинтон пожаловалась, что не вписывается в новый курс США
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что сторонники MAGA - идеи, за которую высказались в 2024 году большинство американцев - ее не принимают. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T23:09:00+03:00
2026-02-15T23:09:00+03:00
в мире
сша
хиллари клинтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185530_0:0:2748:1545_1920x0_80_0_0_ebdd427eb7b9c347dae053e407c148f2.jpg
https://ria.ru/20260215/dmitriev-2074563734.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185530_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93d9ac063eeebc157cd21c7824558cad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, хиллари клинтон
В мире, США, Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон пожаловалась, что не вписывается в новый курс США

Клинтон пожаловалась, что сторонники MAGA ее не принимают

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХилари Клинтон
Хилари Клинтон - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Хилари Клинтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что сторонники MAGA - идеи, за которую высказались в 2024 году большинство американцев - ее не принимают.
"Идеологический импульс сейчас нацелен на попытку или сохранить статус-кво, или вернуться к тому, чтобы "делать Америку снова великой" по тому ностальгическому пути, который... не был открыт, не принимал людей, которые выглядели, как я, и многих других, которые являются частью Америки", - сказала Клинтон на мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Лозунг "делать Америку снова великой" (MAGA, или Make America Great Again) был выбран Дональдом Трампом во время выборов президента США в 2016 году, по итогам которых за него проголосовали большинство избирателей. Клинтон в 2016 году баллотировалась на пост президента США, но проиграла Трампу.
Как считает экс-госсекретарь, в стране идет идеологическое противостояние между теми, кто якобы прогрессивен и продвигает идеологию терпимости, и теми, кто беспокоится за сложившиеся социальные институты. Она предложила обсуждать сложные вопросы, при этом признав проблему миграции. "Она зашла слишком далеко, она дестабилизирует, ситуацию нужно исправлять в гуманной манере", - сказала Клинтон.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Левые либералы" вроде Хилари Клинтон боятся правды, считает Дмитриев
Вчера, 21:39
 
В миреСШАХиллари Клинтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала