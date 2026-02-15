https://ria.ru/20260215/klinton-2074568920.html
Хиллари Клинтон пожаловалась, что не вписывается в новый курс США
Хиллари Клинтон пожаловалась, что не вписывается в новый курс США - РИА Новости, 15.02.2026
Хиллари Клинтон пожаловалась, что не вписывается в новый курс США
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что сторонники MAGA - идеи, за которую высказались в 2024 году большинство американцев - ее не принимают. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T23:09:00+03:00
2026-02-15T23:09:00+03:00
2026-02-15T23:09:00+03:00
в мире
сша
хиллари клинтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185530_0:0:2748:1545_1920x0_80_0_0_ebdd427eb7b9c347dae053e407c148f2.jpg
https://ria.ru/20260215/dmitriev-2074563734.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185530_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93d9ac063eeebc157cd21c7824558cad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, хиллари клинтон
В мире, США, Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон пожаловалась, что не вписывается в новый курс США
Клинтон пожаловалась, что сторонники MAGA ее не принимают
МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что сторонники MAGA - идеи, за которую высказались в 2024 году большинство американцев - ее не принимают.
"Идеологический импульс сейчас нацелен на попытку или сохранить статус-кво, или вернуться к тому, чтобы "делать Америку
снова великой" по тому ностальгическому пути, который... не был открыт, не принимал людей, которые выглядели, как я, и многих других, которые являются частью Америки", - сказала Клинтон
на мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Лозунг "делать Америку снова великой" (MAGA, или Make America Great Again) был выбран Дональдом Трампом
во время выборов президента США
в 2016 году, по итогам которых за него проголосовали большинство избирателей. Клинтон в 2016 году баллотировалась на пост президента США, но проиграла Трампу.
Как считает экс-госсекретарь, в стране идет идеологическое противостояние между теми, кто якобы прогрессивен и продвигает идеологию терпимости, и теми, кто беспокоится за сложившиеся социальные институты. Она предложила обсуждать сложные вопросы, при этом признав проблему миграции. "Она зашла слишком далеко, она дестабилизирует, ситуацию нужно исправлять в гуманной манере", - сказала Клинтон.