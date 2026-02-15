Киев находится на грани катастрофы, заявил Кличко

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ситуация с энергетикой в Киеве близка к бедственной, заявил Financial Times мэр города Виталий Кличко.
"Киев находится на грани катастрофы", — привела газета его слова.
При этом Кличко упомянул конфликт с Владимиром Зеленским, начавшийся еще до СВО. По его словам, это лишь усугубило ситуацию в городе.
Противоречия между мэром столицы и главой киевского режима обострились в начале года. Зеленский обвинил Кличко в недостаточной подготовке города к авиаударам. Мэр неоднократно призывал жителей покинуть Киев из-за перебоев с электроэнергией и отоплением и называл ситуацию критической.
Киевская администрация ранее сообщила, что жителям разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа.
Энергетический кризис на Украине
Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть.
В конце января в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул в том числе Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области.
