Киев находится на грани катастрофы, заявил Кличко
09:00 15.02.2026 (обновлено: 13:02 15.02.2026)
Киев находится на грани катастрофы, заявил Кличко
Киев находится на грани катастрофы, заявил Кличко - РИА Новости, 15.02.2026
Киев находится на грани катастрофы, заявил Кличко
Ситуация с энергетикой в Киеве близка к бедственной, заявил Financial Times мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 15.02.2026
в мире
киев
виталий кличко
украина
одесская область
владимир зеленский
укрэнерго
в мире, киев, виталий кличко, украина, одесская область, владимир зеленский, укрэнерго
В мире, Киев, Виталий Кличко, Украина, Одесская область, Владимир Зеленский, Укрэнерго
Киев находится на грани катастрофы, заявил Кличко

Financial Times: Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы

© REUTERS / Alina SmutkoВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Виталий Кличко. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ситуация с энергетикой в Киеве близка к бедственной, заявил Financial Times мэр города Виталий Кличко.
«
"Киев находится на грани катастрофы", — привела газета его слова.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Мирошник объяснил, почему Россия наносит удары по Киеву
10 февраля, 04:13
При этом Кличко упомянул конфликт с Владимиром Зеленским, начавшийся еще до СВО. По его словам, это лишь усугубило ситуацию в городе.

Противоречия между мэром столицы и главой киевского режима обострились в начале года. Зеленский обвинил Кличко в недостаточной подготовке города к авиаударам. Мэр неоднократно призывал жителей покинуть Киев из-за перебоев с электроэнергией и отоплением и называл ситуацию критической.

Киевская администрация ранее сообщила, что жителям разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Света не будет". Зеленский сделал странное заявление о ситуации на Украине
8 февраля, 19:51

Энергетический кризис на Украине

Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть.
В конце января в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул в том числе Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области.
Жители Киева перекрыли дорогу из-за долгого отсутствия света и тепла - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Киевляне перекрыли дорогу из-за отключения света и отопления
10 февраля, 01:32
 
