Киев находится на грани катастрофы, заявил Кличко

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ситуация с энергетикой в Киеве близка к бедственной, заявил Ситуация с энергетикой в Киеве близка к бедственной, заявил Financial Times мэр города Виталий Кличко.

« Киев находится на грани катастрофы", — привела газета его слова.

При этом Кличко упомянул конфликт с Владимиром Зеленским, начавшийся еще до СВО. По его словам, это лишь усугубило ситуацию в городе.

Противоречия между мэром столицы и главой киевского режима обострились в начале года. Зеленский обвинил Кличко в недостаточной подготовке города к авиаударам. Мэр неоднократно призывал жителей покинуть Киев из-за перебоев с электроэнергией и отоплением и называл ситуацию критической.

Киевская администрация ранее сообщила, что жителям разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа.

Энергетический кризис на Украине

Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.

Глава правления " Укрэнерго " Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть.