19:32 15.02.2026
В Китае восемь человек погибли из-за взрыва в магазине пиротехники

Синьхуа: в Китае 8 человек погибли из-за взрыва в магазине пиротехники

Автомобиль скорой помощи в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Восемь человек погибли, двое пострадали в результате взрыва в магазине пиротехники в провинции Цзянсу на востоке Китая, передает агентство Синьхуа.
"В результате взрыва и последовавшего за ним пожара в магазине фейерверков в деревне Дунань... провинции Цзянсу на востоке Китая погибли восемь человек и двое получили легкие ожоги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что трагедия произошла в воскресенье, несколько человек задержаны.
Полиция в Германии - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса
Вчера, 18:54
 
