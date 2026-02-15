https://ria.ru/20260215/kitay-2074552528.html
В Китае восемь человек погибли из-за взрыва в магазине пиротехники
В Китае восемь человек погибли из-за взрыва в магазине пиротехники - РИА Новости, 15.02.2026
В Китае восемь человек погибли из-за взрыва в магазине пиротехники
Восемь человек погибли, двое пострадали в результате взрыва в магазине пиротехники в провинции Цзянсу на востоке Китая, передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T19:32:00+03:00
2026-02-15T19:32:00+03:00
2026-02-15T19:32:00+03:00
в мире
китай
цзянсу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593193782_0:264:3072:1992_1920x0_80_0_0_bb892e2005e40445fa40e1aa448574c0.jpg
https://ria.ru/20260215/nozh-2074547416.html
китай
цзянсу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593193782_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_608196f73b0f5de0a4aeac1730f89d4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, цзянсу
В Китае восемь человек погибли из-за взрыва в магазине пиротехники
Синьхуа: в Китае 8 человек погибли из-за взрыва в магазине пиротехники