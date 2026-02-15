"Авангард" обыграл "Трактор" в матче КХЛ

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Омский "Авангард" обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Омске завершилась победой хозяев со счетом 6:2 (2:1, 3:1, 1:0). В составе "Авангарда" по дублю оформили Джованни Фьоре (12-я, 19-я минуты) и Майкл Маклауд (40, 57), также шайбы забросили Николай Прохоркин (28) и Иван Игумнов (36). У "Трактора" отличились Григорий Дронов (5) и Максим Джиошвили (38).
15 февраля 2026 • начало в 14:00
Завершен
11:41 • Джованни Фьоре
18:55 • Джованни Фьоре
(Дамир Шарипзянов)
07:21 • Николай Прохоркин
(Наиль Якупов, Дамир Шарипзянов)
15:27 • Иван Игумнов
19:43 • Майкл Маклеод
(Эндрю Потуральски, Джованни Фьоре)
16:00 • Майкл Маклеод
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
04:55 • Григорий Дронов
17:50 • Максим Джиошвили
"Авангард" (82 очка), ранее обеспечивший участие в плей-офф, занимает второе место в таблице Восточной конференции, где "Трактор" (58) идет седьмым.
В следующем матче "Авангард" примет казанский "Ак Барс" 17 февраля. "Трактор" днем позже встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым" на домашнем льду.
"Локомотив" в овертайме обыграл "Сочи" в 350-м матче Хартли в КХЛ
14 февраля, 20:04