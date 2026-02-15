Рейтинг@Mail.ru
В ХМАО госпитализировали троих детей, пострадавших при сходе снега - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/khmao-2074518001.html
В ХМАО госпитализировали троих детей, пострадавших при сходе снега
В ХМАО госпитализировали троих детей, пострадавших при сходе снега - РИА Новости, 15.02.2026
В ХМАО госпитализировали троих детей, пострадавших при сходе снега
Троих детей, пострадавших после схода снега с крыши комплекса в Лянторе в Ханты-Мансийском автономном округе, госпитализировали, сообщил в воскресенье глава... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T15:09:00+03:00
2026-02-15T15:09:00+03:00
происшествия
лянтор
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293593_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f21dd2575536704271f374e1f66ee75f.jpg
https://ria.ru/20260213/sneg-2074278347.html
https://ria.ru/20260214/khmao-2074437482.html
лянтор
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293593_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_28d74a29856efbfb28fb73f7d6071b51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, лянтор, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Лянтор, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Следственный комитет России (СК РФ)
В ХМАО госпитализировали троих детей, пострадавших при сходе снега

В ХМАО госпитализировали троих детей, пострадавших при сходе снега с крыши корта

© РИА Новости / Александр ИвановКоридор больницы
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Александр Иванов
Коридор больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
‌ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Троих детей, пострадавших после схода снега с крыши комплекса в Лянторе в Ханты-Мансийском автономном округе, госпитализировали, сообщил в воскресенье глава регионального депздрава Роман Паськов.
В субботу окружное управление СК РФ сообщало, что при сходе снега на группу детей с крытого хоккейного корта в Лянторе в Сургутском районе один подросток погиб, второй госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о халатности. По данным депздрава региона, состояние госпитализированного ребенка стабильное. По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, еще трое детей, участников происшествия, без травм доставили домой.
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Новой Москве мужчина погиб из-за схода снега с крыши дома
13 февраля, 19:39
Как уточнил Паськов, в медицинские организации округа обратились трое детей, которые пострадали в результате схода снега с крыши в Лянторе, пациентам проведены клинико-диагностические обследования.
"Для дальнейшего наблюдения и лечения двое детей госпитализированы в Сургутскую клиническую травматологическую больницу, один ребенок в Лянторскую городскую больницу", – написал он в своем Telegram-канале.
Состояние детей оценивается как удовлетворительное, медицинская помощь оказывается в полном объеме, добавил он.
Врач в одном из больничных отделений - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В ХМАО рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при сходе снега
14 февраля, 21:40
 
ПроисшествияЛянторСургутский районХанты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала