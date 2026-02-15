В ХМАО госпитализировали троих детей, пострадавших при сходе снега

‌ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Троих детей, пострадавших после схода снега с крыши комплекса в Лянторе в Ханты-Мансийском автономном округе, госпитализировали, сообщил в воскресенье глава регионального депздрава Роман Паськов.

В субботу окружное управление СК РФ сообщало, что при сходе снега на группу детей с крытого хоккейного корта в Лянторе Сургутском районе один подросток погиб, второй госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о халатности. По данным депздрава региона, состояние госпитализированного ребенка стабильное. По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, еще трое детей, участников происшествия, без травм доставили домой.

Как уточнил Паськов, в медицинские организации округа обратились трое детей, которые пострадали в результате схода снега с крыши в Лянторе, пациентам проведены клинико-диагностические обследования.

"Для дальнейшего наблюдения и лечения двое детей госпитализированы в Сургутскую клиническую травматологическую больницу, один ребенок в Лянторскую городскую больницу", – написал он в своем Telegram-канале