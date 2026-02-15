Рейтинг@Mail.ru
Украина не является приоритетом для канадцев, сообщил посол России - РИА Новости, 15.02.2026
16:20 15.02.2026
Украина не является приоритетом для канадцев, сообщил посол России
Украина не является приоритетом для канадцев, сообщил посол России - РИА Новости, 15.02.2026
Украина не является приоритетом для канадцев, сообщил посол России
Украина не является приоритетом первого и даже второго порядка для большинства простых канадцев, вопреки заявлениям политиков, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2026
в мире
украина
оттава
россия
сергей лавров
олег степанов
нато
украина
оттава
россия
в мире, украина, оттава, россия, сергей лавров, олег степанов, нато
В мире, Украина, Оттава, Россия, Сергей Лавров, Олег Степанов, НАТО
Украина не является приоритетом для канадцев, сообщил посол России

ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Украина не является приоритетом первого и даже второго порядка для большинства простых канадцев, вопреки заявлениям политиков, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Для большинства же простых канадцев "незалежная" - вопреки заявлениям политиков - не приоритет первого и даже второго порядка. Перед ними стоят куда более насущные проблемы собственного благосостояния в условиях растущего социально-экономического неравенства, падения доходов, удорожания жизни, заоблачного роста стоимости жилья", - сообщил агентству Степанов.
Российский дипломат напомнил, что с начала 2022 года Оттава передала или пообещала передать Киеву военной помощи почти на 5 миллиардов долларов, осуществляет содействие в форме вооружений и военной техники, в виде финансовых, в том числе кредитных средств, участвует в воздушной переброске грузов и предоставлении украинцам разведывательных данных, а также в обучении украинских боевиков по военно-учетным специальностям и кибероперациям.
"Все громче голоса канадских налогоплательщиков, не понимающих, почему из их кармана правительство бросает деньги на далекий и не затрагивающий безопасность Канады конфликт вместо того, чтобы заниматься реальными внутренними хозяйственными вызовами", - отметил Степанов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В мире, Украина, Оттава, Россия, Сергей Лавров, Олег Степанов, НАТО
 
 
