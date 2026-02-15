Рейтинг@Mail.ru
Российский посол рассказал об антироссийской заряженности властей Канады
14:46 15.02.2026
Российский посол рассказал об антироссийской заряженности властей Канады
в мире
россия
канада
оттава
олег степанов
россия
канада
оттава
в мире, россия, канада, оттава, олег степанов
В мире, Россия, Канада, Оттава, Олег Степанов
Российский посол рассказал об антироссийской заряженности властей Канады

ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Антироссийская заряженность властей Канады еще больше сплотила российских соотечественников, находящихся в стране, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
“Плотное взаимодействие с нашей общиной, защита прав и интересов соотечественников крайне важны. Особенно в условиях государственной русофобии. Видим, кстати, что антироссийская заряженность официальной Оттавы лишь еще больше сплотила “Русский мир”, - сообщил он агентству.
