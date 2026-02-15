Рейтинг@Mail.ru
Канада остается в первых рядах спонсирующих киевский режим, заявил посол - РИА Новости, 15.02.2026
03:00 15.02.2026
Канада остается в первых рядах спонсирующих киевский режим, заявил посол
россия, канада, оттава, олег степанов, в мире
Россия, Канада, Оттава, Олег Степанов, В мире
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Канада остается в первых рядах тех, кто спонсирует киевский режим и тренирует его карателей, убивающих русских людей и совершающих теракты в России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Оттава остается в первых рядах тех, кто спонсирует киевский режим и тренирует его карателей, убивающих русских людей и совершающих теракты в России", - сообщил он агентству.
Степанов подчеркнул, что от "перемены мест политиков результат не меняется", поскольку все остаются "повязаны" антироссийским консенсусом.
Посол России прокомментировал планы Канады по финансовой поддержке Украины
30 декабря 2025, 19:45
 
Россия Канада Оттава Олег Степанов В мире
 
 
