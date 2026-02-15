Канада остается в первых рядах спонсирующих киевский режим, заявил посол

ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Канада остается в первых рядах тех, кто спонсирует киевский режим и тренирует его карателей, убивающих русских людей и совершающих теракты в России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.